«Санкт-Петербург станет жемчужиной турнира»: Сорокин о подготовке к Евро-2020, темпах реализации билетов и санкциях WADA

Санкт-Петербург является одним из лидеров по продажам билетов на матчи чемпионата Европы 2020 года, который пройдёт в 12 городах континента. Об этом заявил глава оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин. Функционер рассказал о культурной программе во время первенства, поделился мнением о столкновениях болельщиков с омоновцами во время матчей «Зенита», а также пояснил, как оргкомитет борется с перекупщиками.

— Как проходит процесс подготовки?

— Приближается дата открытия турнира, и подготовка входит в финальную стадию. Нынешний чемпионат Европы будет уникальным и беспрецедентным, так как пройдёт в 12 городах. Будем надеяться, что Санкт-Петербург станет его жемчужиной. Мы любим нашу Северную столицу и понимаем, сколько всего она может предложить своим гостям. Уже известно, какие команды проведут здесь свои матчи в рамках группового турнира, поэтому ориентир у нас есть.

— К «Газпром Арене» у комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) также вопросов нет?

— Да. Стадион находится в полной боевой готовности. Он неоднократно принимал матчи самого высокого уровня, поэтому никаких беспокойств у наших коллег не вызывает.

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— Какую культурную программу оргкомитет предложить гостям чемпионата Европы?

— Сделаем всё, чтобы болельщикам было комфортно, чтобы они имели возможность не только насладиться матчами, но и приобщиться к культуре страны. Совместно с Министерством культуры мы запланировали множество мероприятий, в том числе большой концерт, который откроет российскую часть турнира 13 июня. В настоящий момент ведутся переговоры с маэстро Валерием Гергиевым. Уже имеется чёткий план проведения интерактивной выставки в Эрмитаже, хотя в программу тем или иным образом будут вовлечены все музеи Санкт-Петербурга. Оргкомитет сделает всё, чтобы программа турнира не ограничивалась футболом.

— У вас есть опыт организации чемпионата мира 2018 года. В чём основные различия между процессами подготовки к этим двум турнирам?

— Во-первых, несколько иной масштаб. В рамках континентального первенства в России пройдут четыре матча, на мундиале их было 64. Разумеется, это не должно расслаблять, так как в спорте можно ошибиться на последнем метре дистанции. Как и два года назад, мы прилагаем максимальные усилия, чтобы всё прошло на высоком уровне. Во-вторых, важным отличием станет наличие электронных билетов, под которые будет перестроена система доступа на стадион. При этом Fan ID останется. Он облегчит въезд в страну, а также обеспечит бесплатный проезд по городу в дни матчей.

— Довольны ли вы темпами реализации билетов?

— Да, продажи идут хорошо. С уверенностью могу сказать, что по этому показателю мы занимаем одно из лидирующих мест. Поэтому заполняемость стадионов беспокойств не вызывает.

— Как оргкомитет борется с перекупщиками?

— Мне сложно об этом судить, потому что данным вопросом занимаются другие органы. Разумеется, спекуляция присутствует, ни одна страна не застрахована от этого явления. Fan ID является достаточно надёжной защитой, однако 100-процентной гарантии не даёт, так как владелец билета имеет право передать его в другие руки. Поэтому необходимо рассматривать каждый случай в отдельности.

— После вынесения вердикта Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России, многие выразили опасение по поводу международных соревнований на территории страны. Скажется ли это решение на Евро-2020?

— Нет. Запрет WADA на турнир не распространяется, так как он континентальный и немультиспортивный. В целом надо отметить, что наши спортсмены сдали большое количество тестов как во время прошлого чемпионата мира, так и в отборочном раунде Евро-2020, и никаких проблем с допингом выявлено не было. Думаю, так и останется.

— Не вызывают ли у вас опасения прошлогодние столкновения между болельщиками и правоохранительными органами на матчах «Зенита»?

— Футбол — целая вселенная, в которой случаются разные вещи. Поэтому нельзя опасения из-за прошлых внутренних событий переносить на предстоящий турнир. Если проанализировать всю совокупность международных матчей, прошедших за последнее время в России, никаких серьёзных неприятностей выявлено не было. Поэтому я уверен, что всё будет на высоком уровне.

— С какими трудностями столкнулся оргкомитет за время подготовки к Евро-2020?

— Очень хочется ответить, что их не было (Смеётся). После Кубка конфедераций и мундиаля у нас сложилась проверенная опытная команда. Город понимает, каково это принимать большой футбол, справляться с наплывом болельщиков. Он приспособлен к визиту туристов. К счастью, нам не пришлось строить временную инфраструктуру. Единственное, некоторые сюрпризы может преподнести «благосклонное» отношение наших партнёров. С такими примерами мы столкнулись во время чемпионата мира, когда начали появляться ролики о бездомных собаках и других проблемах, а нам приходилось на них реагировать.