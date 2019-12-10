«Допинг не является проблемой для нашего футбола»: Сорокин о проведении Евро-2020 и отношениях с УЕФА

У России всегда были хорошие отношения с ФИФА и УЕФА в плане борьбы с допингом, и поэтому серьёзной угрозы проведению в Санкт-Петербурге матчей Евро-2020 никогда не было. Об этом в интервью RT заявил генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин. Он также предположил, что санкции WADA не повлияют на посещаемость чемпионата Европы.

После того как Всемирное антидопинговое агентство ввело санкции в отношении российского спорта и постановило перенести все запланированные крупные соревнования из страны, футбольных болельщиков из России стало в первую очередь волновать, что произойдёт с матчами Евро-2020 и финалом Лиги чемпионов, которые должен принять Санкт-Петербург.

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин в интервью RT заверил любителей футбола, что эти состязания переноситься не будут. Он также рассказал, почему сборной России ничто не мешает отобраться на чемпионат мира в Катаре, хотя WADA ввело запрет на участие россиян в крупных соревнованиях.

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— Санкции WADA не приведут к запрету на проведение Евро-2020 в Петербурге. Вы с облегчением восприняли информацию?

— Мы ожидали, что решение WADA никак не затронет российских организаторов предстоящего Евро-2020. Это континентальный турнир, а не мировой или мультиспортивный. Мы уже слышали от официальных лиц WADA, что по этой причине происходящее сейчас нас не касается. Допинг никогда не был проблемой для нашего футбола. Нас много проверяли перед соревнованиями мирового уровня, и у нас не было ни одного положительного допинг-теста. Для футбола это не такая важная тема.

— Насколько велики имиджевые потери, которые может принести это решение? Или чемпионат мира 2018 года создал необходимый щит?

— Нет никакого щита. Если уж на то пошло, что наш «щит» — это чистые футболисты, умение организовывать крупные международные соревнования и способность Российского футбольного союза сотрудничать с антидопинговыми структурами. Такая у нас репутация. Конечно, неприятно, что всё так произошло, но мы ещё в начальной фазе восстановления диалога между Россией и соответствующими антидопинговыми организациями. Посмотрим, к чему это приведёт. Взаимодействие между спортивными федерациями продолжится, и мы увидим, какой эффект будет от вступления рекомендаций WADA в силу.

— Справедливо ли утверждать, что близость соревнований и определённая независимость УЕФА сыграли главную роль в том, что у России не отняли Евро-2020 и финал Лиги чемпионов в 2021-м?

— На эту тему я могу лишь предполагать. Но есть две серьёзные причины полагать, почему эти соревнования с самого начала не находились под угрозой. Во-первых, это континентальные турниры. Во-вторых, WADA само оговорилось, что состязания из России надо переносить, но только тогда, когда для этого есть юридические и организационные возможности. Очевидно, что в случае с Евро-2020 мы уже на финишной прямой, пытаться что-то изменить будет едва ли возможно, и этим никто не будет заниматься. Хотя не это главная причина, а то, что у России всегда были хорошие отношения с ФИФА и УЕФА в плане борьбы с допингом.

Алексей Сорокин

— Как считаете, могут ли наложенные санкции сказаться на посещаемости матчей, или финны, датчане и бельгийцы не придадут этому особого значения и поставят футбольный праздник во главу угла?

— Я искренне надеюсь, что посещаемость не пострадает никоим образом. Людей, которые любят футбол, не могут остановить заявления пускай и уважаемой, но всё-таки нефутбольной организации. Они приедут, потому что хотят посетить матчи своей сборной, они копили на это деньги, ждут праздника и надеются увидеть своих любимых игроков. Футболисты упорно готовятся к этому турниру, который для некоторых может стать главным событием в карьере. Это будет настоящее торжество футбола.

— Если с УЕФА всё более или менее понятно, то с ФИФА всё гораздо сложнее, и на финальный турнир ЧМ в 2022-м сборная России может поехать без флага и названия, даже если пройдёт отбор. Это опасный прецедент для футбола, на ваш взгляд?

— Могу только высказать своё личное мнение. Отборочный турнир на предстоящий чемпионат мира в Катаре организуется УЕФА, и это континентальные соревнования. Каждая конфедерация отвечает за свою квалификацию и решает, кто будет представлять её в Катаре. По логике WADA, это континентальный турнир, так что, насколько я могу судить, санкции не коснутся отбора на ЧМ-2022.