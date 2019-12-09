Без флага, гимна и принадлежности к стране: WADA приняло санкции в отношении России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вводит ряд санкций в отношении российского спорта в связи с нарушениями условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). После того как решение будет признано окончательным, российские спортсмены в течение четырёх лет не смогут представлять свою страну на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира, при этом остальных соревнований требования касаться не будут. Россия не сможет принимать у себя крупные международные турниры и должна будет передать их другим странам, если они уже были назначены. У РУСАДА есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства на заседании в Лозанне единогласно лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство на четыре года. Поводом для этого стали выводы комитета по соответствию WADA, обвинившего РУСАДА в фальсификации базы данных московской антидопинговой лаборатории, переданной в январе этого года, и нарушении условий восстановления агентства в сентябре прошлого года.

Повторная дисквалификация РУСАДА приведёт к серьёзным последствиям для всего российского спорта, которые предусмотрены Международным стандартом по соответствию кодексу подписавшихся сторон — одним из главных правовых документов WADA. Его подписали и обязаны соблюдать WADA, Международный олимпийский комитет (МОК), международные спортивные федерации по олимпийским видам спорта и прочие спортивные организации.

Исполком WADA принял рекомендованные комитетом по соответствию санкции в отношении России. Спортсменам на четыре года запрещено представлять Россию на так называемых крупных соревнованиях, к которым относятся Олимпийские игры, Паралимпийские игры, юношеские Олимпийские игры и чемпионаты мира, организованные подписантами Международного стандарта.

Спортсмены смогут выступать, но в нейтральном статусе, без демонстрации российского флага и исполнения гимна в случае победы. Исключение составляют зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне, которые состоятся январе, так как до их начала остаётся слишком мало времени и решение WADA не успеет вступить в силу.

Для участия в соревнованиях необходимо будет пройти дополнительную проверку со стороны WADA. Не будут допущены спортсмены, если они упомянуты в докладе Ричарда Макларена, если с их допинг-пробами проводились манипуляции или их положительные результаты были занесены в базу данных московской антидопинговой лаборатории, а также если они не прошли полное соревновательное и внесоревновательное тестирование на допинг перед участием в каждом конкретном соревновании.

Председатель комитета по соответствию Джонатан Тейлор отметил, что в результате тщательного расследования WADA выявило имена всех подозрительных спортсменов, с чьими допинг-пробами проводились манипуляции или данные которых были удалены из базы московской антидопинговой лаборатории. Общее число спортсменов, которых WADA уже отнесло к группе особо подозрительных, превышает 145. Тейлор отметил, что около трети из них продолжают выступать и им будет запрещено участвовать в соревнованиях.

По сути, для российских спортсменов повторилась ситуация, возникшая перед зимними Олимпийскими играми 2018 года в Пхёнчхане, к которой уже успели привыкнуть легкоатлеты. К участию будут допущены только определённые спортсмены, отобранные WADA, а представлять Россию они не будут. WADA настояло на том, что название нейтральной команды не должно содержать слово «Россия» вообще, как это было в Пхёнчхане, когда МОК допустил сборную под названием «Олимпийские спортсмены из России». При этом данные требования не касаются чемпионатов Европы и прочих состязаний вроде Кубков мира, не упомянутых WADA.

На пресс-конференции WADA Тейлор отдельно описал механизм участия сборной России в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Если команда пройдёт отбор, то сможет подать заявку на участие в финальном турнире в нейтральном статусе. При этом футболисты, как отметил Тейлор, не должны представлять Россию.

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России также запрещено принимать у себя главные соревнования или претендовать на их проведение. Спортивные федерации должны отменить уже запланированные турниры и перенести их в другие страны, если это возможно юридически и практически. Кроме того, России запрещено бороться за право провести у себя летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2032 году, хотя их выбор запланирован уже по истечении четырёхлетних санкций WADA.

Отдельно упоминается о том, что представители российского правительства не могут входить в руководство подписавших стандарт организаций, а также посещать главные соревнования в любом ключе. То же самое касается президента, генерального директора, членов исполнительного комитета или руководящего органа Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

Наконец, РУСАДА должно заплатить штраф в размере 10% своего дохода либо $100 тыс. и оплатить расходы WADA, понесённые в связи со сложившимся скандалом после января 2019 года.

У РУСАДА есть 21 день на то, чтобы принять решение WADA или отклонить его. В случае несогласия дело будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, и его вердикт станет окончательным. С того момента как CAS примет решение, начнётся отчёт четырёхлетнего периода отстранения, если он будет признан правомерным. Произойти это может в любой момент, и если CAS закроет дело после Олимпийских игр в Токио, то решение WADA затронет следующую Олимпиаду — в Париже. 19 декабря наблюдательный совет РУСАДА решит, принимать условия WADA или подавать апелляцию в CAS.

В то же время по итогам заседания исполкома WADA была признана эффективность работы РУСАДА в борьбе с допингом в России. Проводить детальный мониторинг организации в ближайшие четыре года, как это было раньше, пока не собираются. Одним из условий восстановления РУСАДА является то, что агентство останется независимым и избежит внешнего вмешательство в свою деятельность.