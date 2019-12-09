Россия обжалует в CAS решение WADA

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Россия будет обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне для обжалования решения WADA об отстранении России от участия в крупных международных соревнованиях из-за ситуации с данными московской лаборатории.
Россия обжалует в CAS решение WADA
  • РИА Новости

Об этом, как информирует ТАСС, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«19-го числа будет заседание наблюдательного совета РУСАДА, где, соответственно, дальше РУСАДА или принимает эти рекомендации, или не принимает», — сказала она.

Как отметила парламентарий, после этого «уже суд в Лозанне».

«100% (Россия будет обращаться в суд. — RT), потому что… надо бороться за спортсменов», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что исполком WADA принял решение лишить Россию права на участие в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.

Санкции также включают в себя запрет на проведение чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр на территории страны.

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