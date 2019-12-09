Исполком WADA лишил Россию права участия в Олимпиадах на четыре года

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в крупных международных соревнованиях за махинации с данными московской лаборатории.
Исполком WADA лишил Россию права участия в Олимпиадах на четыре года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу WADA.

Санкции также включают в себя запрет на проведение чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр на территории страны.

Подобное решение было рекомендовано комитетом WADA по соответствию. Санкции основаны на расследовании организации, которое выявило манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил РИА Новости, что исполком WADA единогласно принял рекомендации комитета по соответствию.

Ранее сообщалось, что началось заседание исполкома WADA, на котором рассматривается возможное отстранение российского спорта.

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