Началось заседание исполкома WADA, на котором рассматривается возможное отстранение российского спорта

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В швейцарской Лозанне стартовало заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором рассматривается возможное отстранение российского спорта от крупных международных соревнований за манипуляции с базой данных московской лаборатории.
Началось заседание исполкома WADA, на котором рассматривается возможное отстранение российского спорта
  • РИА Новости

Заседание проходит в отеле Savoy. Судьбу российского спорта решают действующий президент организации Крейг Риди, вице-президент Линда Хеллеланд, будущий президент организации Витольд Банька, а также девять членов исполкома WADA с правом голоса: Данка Бартекова (Словакия), Ингмар Де Вос (Бельгия), Угур Эрденер (Турция), Иржи Кежвал (Чехия), Франческо Риччи Битти (Италия), Ричард Колбек (Австралия), Амира эль Фадиль (Судан), Андреа Сотомайор (Эквадор) и Камеока Йоситами (Япония). 

Комитет по соответствию организации рекомендовал отстранить Россию от крупных международных соревнований сроком на четыре года.

Ранее вице-президент WADA выступила за самые строгие санкции в отношении России.

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