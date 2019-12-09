Вице-президент WADA выступила за самые строгие санкции в отношении России
- Reuters
«Я в пути на заседание исполкома WADA в Лозанне. Было ошибкой признать РУСАДА соответствующим кодексу до получения данных, но теперь они у нас есть. И в них найдены манипуляции. Пришло время для WADA и МОК применить самые строгие санкции в самом большом спортивном скандале в истории», — написала Хеллеланд в своём Twitter.
Комитет по соответствию WADA призвал отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.
Ранее Рой Джонс призвал WADA наказывать виновных.