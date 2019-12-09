Рой Джонс — WADA: если хотите кого-то наказать, наказывайте виновных

Экс-чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях Рой Джонс высказался о возможных санкциях в отношении российского спорта от Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Если вы отстраняете всю сборную из-за ошибок ряда спортсменов, это несправедливо по отношению к остальным. В некоторых дисциплинах допинг вообще ничего не меняет. Так зачем отстранять также и их представителей? Они же тут ни при чём. Хотите кого-то наказать — наказывайте виновных, вид спорта, в котором действительно были нарушения. Не нужно ломать жизни детей, которые просто следуют за своей мечтой, как когда-то было и со мной. Они мечтают выступать на Олимпийских играх, мировых первенствах, на других соревнованиях. Из любви к спорту и своей стране они просто хотят выйти на старт под своим флагом в надежде занять первое место и доказать, что их родина — одна из лучших в мире. Нельзя их наказывать», — сказал Джонс RT.

Комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года.

Ранее Рой Джонс заявил, что отстранение России от международных соревнований станет катастрофой для спорта.