Рой Джонс: отстранение России от международных соревнований станет катастрофой для спорта

Короткая ссылка
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс прокомментировал возможное отстранение России от крупных спортивных соревнований.
Рой Джонс: отстранение России от международных соревнований станет катастрофой для спорта
  • Reuters

«Это катастрофа для спорта. Вы лишаете надежды детей, которые не имеют к произошедшему никакого отношения. Точно так же, как на Олимпиаде 1988 года Международный олимпийский комитет, по сути, отобрал у меня золотую медаль. Аудитория со всего мира тогда видела, что организация совершила ошибку, это стало ударом по репутации олимпийского бокса. Сами посудите, вы лишили парня медали, и при этом никому дела нет, вы даже не пытаетесь поправить ситуацию! Понимаете, что были не правы, но даже пальцем не пошевелите. А ведь речь о финале Олимпийских игр! Это же история», — сказал Джонс RT.

В финале Олимпиады-1988 боксёр проиграл корейцу Пак Сихуну судейским решением, несмотря на явное преимущество над соперником.

Ранее Зубков выразил мнение, что решение WADA является одним из политических рычагов давления на Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить