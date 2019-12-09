Рой Джонс: отстранение России от международных соревнований станет катастрофой для спорта

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс прокомментировал возможное отстранение России от крупных спортивных соревнований.

«Это катастрофа для спорта. Вы лишаете надежды детей, которые не имеют к произошедшему никакого отношения. Точно так же, как на Олимпиаде 1988 года Международный олимпийский комитет, по сути, отобрал у меня золотую медаль. Аудитория со всего мира тогда видела, что организация совершила ошибку, это стало ударом по репутации олимпийского бокса. Сами посудите, вы лишили парня медали, и при этом никому дела нет, вы даже не пытаетесь поправить ситуацию! Понимаете, что были не правы, но даже пальцем не пошевелите. А ведь речь о финале Олимпийских игр! Это же история», — сказал Джонс RT.

В финале Олимпиады-1988 боксёр проиграл корейцу Пак Сихуну судейским решением, несмотря на явное преимущество над соперником.

Ранее Зубков выразил мнение, что решение WADA является одним из политических рычагов давления на Россию.