«Не ломайте судьбы детей, следующих за мечтой»: Джонс о потенциальном отстранении России и судейском скандале на ОИ-1988

Возможная изоляция России от мирового спорта станет катастрофой. Об этом в интервью RT заявил экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс — младший. По его мнению, сборная не должна отвечать за ошибки нескольких нарушителей. Особенно это касается молодых атлетов, карьеру которых может разрушить дисквалификация, отметил боксёр. Джонс сравнил нынешнее положение России с судейским скандалом, в результате которого он лишился золота Олимпиады 1988 года.

«Хотите кого-то наказать — наказывайте виновных»

— В понедельник Всемирное антидопинговое агентство (WADA) огласит своё решение и Россию могут отстранить от международных соревнований. Если это произойдёт, станет ли это катастрофой для спорта страны?

— Разумеется, это катастрофа для спорта. Вы лишаете надежды детей, которые не имеют к этому никакого отношения. Точно так же, как на Олимпиаде 1988 года Международный олимпийский комитет (МОК), по сути, отобрал у меня золотую медаль.

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— Что вы тогда чувствовали?

— Мне было 19 лет. Аудитория со всего мира видела, что организация совершила ошибку, и это стало ударом по репутации олимпийского бокса. Сами посудите, вы лишили парня медали, при этом никому и дела нет, вы даже не пытаетесь поправить ситуацию! Понимаете, что не правы, но даже пальцем не пошевелите. А ведь речь об олимпийском финале! Не о полуфинале, не о четвертьфинале, не об отборочных боях — о финале! Бое, который решает судьбу золотой и серебряной наград. Это же история.

— Как следовало поступить представителям МОК?

— Не прошу отобрать у соперника золотую медаль. Но вы же знаете, что я заслужил победу. Так почему бы не наградить и меня тоже. Пусть в этот год будет два олимпийских чемпиона. Стоило сказать: «Мы уже присудили золото и не собираемся лишать победителя награды. Но результат был ошибкой, поэтому дадим золотую медаль и его сопернику — он её заслужил». Так они бы сохранили репутацию спорта и люди бы признали, что по крайней мере они исправили ошибку.

— Какое сходство ваша ситуация имеет с нынешним положением российского спорта?

— Если вы отстраняете всю сборную из-за ошибок нескольких спортсменов, это несправедливо по отношению к остальным. В некоторых дисциплинах запрещённые препараты вообще ничего не меняют. Так зачем же отстранять и их представителей тоже? Они же тут ни при чём. Хотите кого-то наказать — наказывайте виновных, тот вид спорта, в котором действительно были нарушения. Не надо ломать жизни детей, которые просто следуют за своей мечтой, как когда-то было и со мной. Они мечтают выступать на олимпиадах, на мировых первенствах, на других соревнованиях. Из любви к спорту и своей стране они просто хотят выходить на старт под своим флагом в надежде занять первое место и доказать, что их родина — одна из лучших. Нельзя их наказывать.

— К чему это может привести?

— Если вы огульно отстраняете всех спортсменов, то разрушаете надежды огромного количества людей. Часто звучат слова о том, что молодёжь — это наше будущее. Но, запрещая всей стране принимать участие в соревнованиях, вы ставите крест на очень многих юных атлетах. И как после этого верить вашим словам о том, как много они для вас значат?

— После инцидента на Олимпиаде 1988 года вы не только продолжили карьеру, но и завоевали практически все возможные награды и титулы. Как тот эпизод повлиял на ваше становление как боксёра и человека?

— Если честно, я не стану утверждать, что стал другим человеком. Но эта история очень серьёзно отразилась на моей профессиональной карьере. Думаю, Бог всеведущ и то был его способ указать мне путь. Именно Божья воля подтолкнула меня как можно лучше раскрыть свой потенциал в профессиональном плане. На Олимпиаде меня наградили кубком Вэла Баркера. Это ведь означало, что я — лучший среди любителей, но золотой медали у меня нет. Как можно присудить титул сильнейшего бойца на Играх, но при этом не вручить золото? Что-то здесь не сходится!

— Что произошло потом?

— Я перешёл в профессионалы. Если бы этого не произошло, я бы сейчас с вами не беседовал, вы ведь понимаете. Хотя изначально не собирался и просто мог бы загубить свою карьеру. Так что всё это отразилось на моей жизни, научило меня всегда внимательно относиться к тому, что делаю в профессиональном плане, и, возможно, сделало из меня чуть более смышлёного бойца, каким иначе я мог бы не стать.

Многие мои знакомые боксёры могли проиграть свой 12-й или 13-й поединок, потому что им казалось, что поначалу всё идёт как по маслу, а потом удача вдруг изменяла и они проигрывали. Со мной такого никогда бы не случилось, поскольку я был всё ещё зол из-за того незаслуженного поражения в олимпийском финале.

— Значит, тот инцидент сыграл положительную роль в вашей жизни?

— Да. Однако все эти чувства засели во мне очень глубоко, ведь ещё с детства, с тех пор, когда я семилетним пацаном следил за Олимпиадой 1976 года, мне хотелось принять участие в Играх...

Рой Джонс о возможных последствиях отстранения России от международных соревнований

«Для большинства это станет крушением всех надежд»

— Какое будущее может ожидать этих детей, если в понедельник будет принято неблагоприятное для России решение?

— Ужасное, ведь многие ребята лишатся своей мечты. Не знаю, сколько может продлиться отстранение, но для большинства это станет крушением всех надежд. В США, когда я только начинал, Олимпиада была словно выпуск из старшей школы: каждые четыре года у любителей был своеобразный выпуск. И каждый стремился попасть на эти соревнования. Если ты побеждал, то переходил в профессионалы, а если нет, то всё равно переходил, но упустив свой шанс завоевать олимпийское золото.

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— Например?

— Майк Тайсон должен был стать «выпускником» 1984 года, но он не попал на Олимпиаду, уступив по очкам Генри Тиллмену. При этом стал профессиональным боксёром и победил тех, кто в ней участвовал — Тайрелла Биггса и того же Тиллмена, выступавших в супертяжёлом и первом тяжёлом дивизионах соответственно. Поскольку в профессионалах обе категории объединены в тяжёлый вес, Тайсон победил их обоих. Но свой шанс выступить в Лос-Анжелесе он упустил.

— Как это сказалось на карьерах всех троих спортсменов?

— Майк не был приспособлен к олимпийскому боксу и больше подходил для профессиональной карьеры. Тиллмен и Биггс как раз соответствовали олимпийскому формату, потому-то они там и выиграли. Но эти победы так и осталась самым ярким достижением в их жизни. А вот в профессиональном спорте звездой стал Тайсон, просто поставивший на них крест. А они даже не задумывались об этом. Отними эти медали, что у них останется?

— Значит, многие юные спортсмены могут быть лишены даже такой возможности?

— Да, именно это больше всего убивает во всей истории. Многие из них могли бы блистать на Олимпиаде, но не обязательно достигли бы успеха в профессиональном спорте, как вышло с Тиллменом и Биггсом, которые были отличными любителями и достигли вершины любительского бокса. После победы на Олимпиаде они прославились, но потом Тайсон пустил их профессиональную карьеру под откос.

— Не кажется ли вам, что, если в понедельник Россия окажется в изоляции от мирового спорта, это может подарить ей хорошую возможность развиваться на местном уровне?

— Вполне возможно, и я очень надеюсь, что так и будет. Но даже при этом развитии событий можно обозначить ряд проблем. Например, сейчас пытаются совместить любительский и профессиональный бокс, и это не очень хорошая комбинация. Мы пытаемся с этим что-то сделать, но в случае отстранения ситуация только ухудшится, поскольку эти два мира должны быть разделены.

— Почему?

— Может произойти очередная катастрофа. Не так давно в Екатеринбурге состоялся чемпионат мира по боксу, в ходе которого американский любитель, выступающий в тяжёлом весе, был отправлен в нокаут россиянином, который до этого провёл шесть профессиональных боёв и в каждом одержал подобную победу. Как они вообще оказались на одном ринге? В остальном мире такое просто невозможно.

Тут нужна осторожность. И если подойти к такой изоляции не с того угла, то может стать только хуже. Профессионалы и любители не должны проводить бои друг с другом. Уж точно не на уровне соревнований. Они могут спарринговать в спортзале, проводить тренировочные поединки, но никак не встречаться на официальных первенствах. Американский паренёк-любитель никогда не должен был бороться с российским пареньком-профессионалом, потому что это представители двух разных миров. Один выступает ради спорта, другой — ради того, чтобы прокормить семью. Кто, по-вашему, возьмёт верх?