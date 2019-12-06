Комиссия спортсменов UKAD призвала к санкциям против России
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Об этом сообщается на официальном сайте UKAD.
25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.
Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.
Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.
Ранее WADA назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА.