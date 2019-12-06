Комиссия спортсменов UKAD призвала к санкциям против России

Комиссия спортсменов Британского антидопингового агентства (UKAD) призвала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранить Россию от международных соревнований за манипуляции с базой данных московской лаборатории.

Об этом сообщается на официальном сайте UKAD.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее WADA назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА.