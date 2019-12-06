WADA назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение исполкома по поводу возможного отстранения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
WADA назвало организации, которые смогут подать апелляцию на решение по РУСАДА
  • Reuters

Как сообщается на официальном сайте WADA, обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) сможет любая сторона, имеющая право вмешаться в разбирательство.

Этими организациями, помимо РУСАДА, являются Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК), Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР). 

Кроме того, оспорить решение смогут международные спортивные федерации, если это может повлиять на участие спортсменов в чемпионатах мира или на возможность подачи заявки на проведение крупных турниров. 

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее боец MMA Джефф Монсон рассказал, как повлияет на юных спортсменов отстранение России от ОИ.

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