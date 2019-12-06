Монсон рассказал, как повлияет на юных спортсменов отстранение России от ОИ

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон считает, что запрет на участие России в Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года негативно повлияет на будущее поколение российских спортсменов.

«Будет ли отстранение означать карательные меры в отношении будущих поколений российских спортсменов? Конечно. Возьмём паралимпийцев. Это люди, которые вопреки преградам и трудностям участвуют в международных соревнованиях высочайшего уровня. У них хотят отнять такую возможность лишь потому, что один из представителей другого вида спорта пять лет назад попался на применении допинга», — отметил Монсон в интервью RT.

Он также высказал мнение, что это негативно скажется на юных спортсменах, так как они уже заранее будут знать, что не смогут представлять свою страну на международных соревнованиях.

«Какой сигнал такое решение шлёт нашим детям? Это возмутительно. Вы отнимаете у них будущее, то, чем они хотят и любят заниматься, — и всё из-за нарушений нескольких спортсменов в прошлом. Это нелепо и совершенно бессмысленно», — добавил Монсон.

Ранее Монсон заявил, что нельзя заставлять спортсменов выбирать между соревнованиями и представлением страны.