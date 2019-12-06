Монсон: нельзя заставлять спортсменов выбирать между соревнованиями и представлением страны

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон считает, что нельзя заставлять спортсменов выбирать между правом соревноваться и правом представлять свою страну.

«Нельзя заставлять спортсменов делать такой выбор. С одной стороны, все они родились и выросли в определённой стране, будь то Россия, Ямайка или США. Там живут их друзья и семьи. Это их наследие. С другой — они полжизни потратили на тренировки и подготовку к соревнованиям, в этом смысл их существования. Получается, их заставляют выбирать: либо выступать в нейтральном статусе, либо отказаться от участия, но сохранить свой флаг», — сказал Монсон в интервью RT.

Он также это сравнил с выбором между вторым и первым ребёнком.

«Это ужасно несправедливо, нельзя ставить атлетов в такое положение», — добавил Монсон.

Ранее Монсон сравнил возможный запрет WADA с экономическими санкциями против России.