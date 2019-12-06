Монсон сравнил возможный запрет WADA с экономическими санкциями против России

Боец смешанных единоборств и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон считает, что возможное отстранение России от крупных международных соревнований является одним из инструментов давления со стороны стран Запада.

«Стоит сказать, что спорт и политика не должны переплетаться. Мне кажется, для западных стран это такой же способ наказать Россию, как экономические санкции и другие попытки ЕС и США ударить по России экономически. Теперь же они пытаются нанести стране вред не только дипломатическими и политическими путями, но и ударить по спорту. Спортсмены не имеют никакого отношения к нынешним проблемам: ни к вопросу Украины, ни к санкциям. Разумеется, нескольких российских спортсменов, у которых была выявлена положительная допинг-проба, необходимо наказать. С этим никто не спорит, в том числе и Россия. Те, кто нарушил правила, должны поплатиться за свои ошибки, но как можно отстранять всю сборную? И не только сборную, а вообще затормозить весь спорт в стране на четыре года. Зачем наказывать весь спорт, всех спортсменов и спортсменок страны за ошибки нескольких человек? Это же уму непостижимо!» — считает Монсон.

Россия может быть отстранена от крупных спортивных соревнований из-за махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Джонс назвал несправедливым коллективное отстранение российских спортсменов.