Монсон сравнил возможный запрет WADA с экономическими санкциями против России
- АГН «Москва»
«Стоит сказать, что спорт и политика не должны переплетаться. Мне кажется, для западных стран это такой же способ наказать Россию, как экономические санкции и другие попытки ЕС и США ударить по России экономически. Теперь же они пытаются нанести стране вред не только дипломатическими и политическими путями, но и ударить по спорту. Спортсмены не имеют никакого отношения к нынешним проблемам: ни к вопросу Украины, ни к санкциям. Разумеется, нескольких российских спортсменов, у которых была выявлена положительная допинг-проба, необходимо наказать. С этим никто не спорит, в том числе и Россия. Те, кто нарушил правила, должны поплатиться за свои ошибки, но как можно отстранять всю сборную? И не только сборную, а вообще затормозить весь спорт в стране на четыре года. Зачем наказывать весь спорт, всех спортсменов и спортсменок страны за ошибки нескольких человек? Это же уму непостижимо!» — считает Монсон.
Россия может быть отстранена от крупных спортивных соревнований из-за махинаций с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
Ранее Джонс назвал несправедливым коллективное отстранение российских спортсменов.