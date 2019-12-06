Джонс назвал несправедливым коллективное отстранение российских спортсменов

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс прокомментировал возможное отстранение России от международных соревнований в связи с махинациями с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

«Мне кажется, это ненормально. Начнём с того, что не все российские спортсмены и вообще не все спортсмены-олимпийцы занимаются теми видами спорта, в которых принимать стероиды имеет хоть какой-то смысл... Например, в фигурном катании, конькобежном спорте им стероиды не нужны. Поэтому зачем отстранять всю олимпийскую сборную и отнимать шанс у всех спортсменов, если по сути вы хотите наказать какую-то одну или две группы людей? Мне это не нравится, это несправедливо по отношению ко всем», — заявил Джонс.

Бывший чемпион мира по боксу считает более целесообразным вариант с отстранением представителей конкретных видов спорта, уличённых в допинге.

«Я думаю, что можно запретить участие команде какого-то одного вида спорта единоразово, но не по всем видам спорта, ведь другие спортсмены ни при чём. Если, к примеру, точно установлено какое-то нарушение, тогда да, можно однократно отстранить нарушителей, я это понимаю. Не все виды спорта виноваты в тех нарушениях, из-за которых предлагается этот запрет. Я не знаю подробностей, но не могут быть виноваты все. Поэтому не нужно наказывать всех, это отнимает мечту у тех, кто к этому вообще непричастен, и это несправедливо», — добавил боксёр

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от крупных международных соревнований на четыре года. Исполком организации по данному вопросу вынесет решение 9 декабря 2019 года.

Ранее был назначен новый антидопинговый координатор ВФЛА.