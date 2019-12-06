Назначен новый антидопинговый координатор ВФЛА
- РИА Новости
Об этом информирует сайт ВФЛА. Ранее этот пост занимала Елена Иконникова, которая была отстранена от занимаемой должности ввиду разбирательства по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
«Вчера, 5 декабря, была выполнена ещё одна рекомендация комиссии (Минспорта по аккредитации), антидопинговым координатором ВФЛА был назначен Роберт Попов, чья кандидатура ранее была представлена и согласована как Министерством спорта России, так и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА)», — гласит сообщение ВФЛА.
Ранее в РУСАДА призвали отстранить тренерский штаб сборной России по лёгкой атлетике.