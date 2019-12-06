«Они отнимают будущее у наших детей»: Монсон о методах работы WADA и неэтичном отношении к России

Нельзя заставлять спортсменов делать выбор между поддержкой своей страны и правом выступать на международных стартах. Об этом в интервью RT заявил экс-боец ММА и депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон. Так он прокомментировал возможный запрет на участие российских атлетов под флагом РФ на состязаниях регионального и мирового уровня. Американец также считает, что запрет на проведение соревнований в России в первую очередь отразится на молодых спортсменах, которые ещё не успели одержать громких побед.

— Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал запретить России принимать международные спортивные мероприятия в течение четырёх лет. Как это скажется на спорте в целом?

— Для начала стоит сказать, что спорт и политика не должны переплетаться. Мне кажется, для западных стран это такой же способ наказать Россию, как экономические санкции и другие попытки ЕС и США ударить по ней экономически. Теперь же они пытаются нанести стране вред не только дипломатическими и политическими путями, но и в том, что касается спорта.

Атлеты не имеют никакого отношения к нынешним проблемам: ни к вопросу Украины, ни к санкциям. Разумеется, нарушителей антидопинговых правил необходимо наказать. С этим никто не спорит, в том числе и российская сторона. Но как можно отстранять всю сборную? И не только сборную, а вообще затормозить весь спорт в стране на четыре года. Это смешно, это перебор.

— Почему вы считаете это несправедливым по отношению к чистым спортсменам?

— Если посмотреть, сколько спортсменов за последние 20 лет сдали положительные допинг-тесты, особенно на Олимпийских играх, то окажется, что представителей США, Англии, Болгарии, Бразилии и ряда других сборных будет не меньше, чем россиян. Так зачем же выделять лишь нарушителей из одной страны, причём параллельно наказывая всю команду? И уж тем более представителей таких видов спорта, как, скажем, гимнастика, где применение стимуляторов ровным счётом ничего не даёт. Зачем наказывать весь спорт, всех спортсменов страны за ошибки нескольких человек? Это же уму непостижимо!

— Как должны реагировать спортивные власти?

— Как мы уже говорили, нельзя отстранять всю страну из-за нескольких спортсменов. Помните самый громкий скандал за всю историю спорта с бегуном Беном Джонсоном, который принимал допинг на Олимпийских играх 1988 года? Он победил, после чего его лишили золотой медали. Но стоит ли отстранять всех канадских спортсменов из-за того, что он опозорил страну и бросил тень на всех канадских спринтеров?

А Лэнса Армстронга помните? Он семь раз подряд выиграл «Тур де Франс», на восьмой год пришёл третьим, и тогда выяснилось, что он принимал целый ряд запрещённых веществ: тестостерон, эритропоэтин и так далее. Должны ли были после этого отстранить всех американских спортсменов на неизвестно сколько лет из-за одного человека? Конечно, все члены команды US Postal Service принимали запрещённые препараты и признали это. Остальные участники гонки были в бешенстве, однако санкции коснулись только виновных. После этого процесс тестирования стал настолько совершенным, что больше никому не удастся использовать допинг. Велоспорт стал чистым. То же самое надо сделать применительно к Олимпийским играм и другим видам спорта.

— На ваш взгляд, после этих случаев в спорте что-то изменилось?

— Сейчас тестирование стало настолько совершенным, что появилась проблема слишком большого перечня веществ. Спортсмены просто принимают пищевые добавки и протеин, в которых могут быть следы запрещённых препаратов, и внезапно оказывается, что человек «употребляет» допинг.

Проблема в том, что тестирование способно выявлять мельчайшие вещи, и запрещённые вещества находят у людей, которые допинг не используют. Те, кто попался на допинге, должны быть наказаны на необходимый период, но это не должно затрагивать других спортсменов и распространяться на целые страны.

— Как может спортсмен выбирать между правом соревноваться и правом представлять свою страну?

— Хороший вопрос. Нельзя заставлять спортсменов делать такой выбор. С одной стороны, все они родились и выросли в определённой стране, будь то Россия, Ямайка или США. Там живут их друзья и семьи. Это их наследие. С другой — они полжизни потратили на тренировки и подготовку к соревнованиям, в этом смысл их существования.

Получается, их заставляют выбирать: либо выступать в нейтральном статусе, либо отказаться от участия, но сохранить свой флаг. Это всё равно что предложить человеку выбор между его первым и вторым ребёнком. Это ужасно несправедливо, нельзя ставить атлетов в такое положение.

— Не будет ли запрет на участие России в Олимпиаде и Паралимпиаде 2020 года, по сути, означать карательные меры в отношении будущих поколений российских спортсменов?

— Конечно. Возьмём паралимпийцев. Это люди, которые вопреки преградам и трудностям участвуют в международных соревнованиях высочайшего уровня. У них хотят отнять такую возможность лишь потому, что один из представителей другого вида спорта пять лет назад попался на применении допинга. То же самое с юными спортсменами. Сейчас ребёнок занимается гимнастикой, бегом, плаванием, хоккеем или чем-то ещё. Но он знает, что не сможет представлять страну, которую любит, когда наступит время, потому его лишили такой возможности.

Какой сигнал такое решение посылает нашим детям? Это возмутительно. Вы отнимаете у них будущее, то, чем они хотят и любят и заниматься, — и всё из-за нарушений нескольких спортсменов в прошлом. Это нелепо и совершенно бессмысленно.

Так люди мыслили в библейские времена. Дескать, этот человек ослеп из-за каких-то прошлых прегрешений его предков. Такое решение ставит клеймо не только на спортивном, но и на международном сообществе в целом.