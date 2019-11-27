Защитить чистых атлетов: как спортивные организации отреагировали на возможное отстранение России от соревнований

Члены российского спортивного движения не принимали участия в манипуляциях с базами данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в официальном заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) по ситуации с возможным отстранением России от международных соревнований. В ФИФА отказались обсуждать возможные санкции, но заявили, что находятся в постоянном контакте с WADA, а глава IIHF Рене Фазель выразил надежду, что страна сможет сохранить за собой право проведения крупных международных турниров.

Ситуация вокруг возможного отстранения России от международных соревнований набирает обороты. Решение специального комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовать лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия грозит стране и её спортсменам жёсткими санкциями, что может повлиять на обстановку во всём спортивном сообществе.

Так, одной из главных тем остаётся выступление российских спортсменов на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. В случае лишения статуса соответствия РУСАДА Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить российским атлетам представлять свою страну на соревнованиях и обязать их выступать под нейтральным флагом.

В связи с этой ситуацией МОК опубликовал официальное заявление на сайте, в котором прокомментировал обстановку вокруг российского спорта. В частности, комитет осудил всех ответственных за манипуляцию с данными московской антидопинговой лаборатории и отметил, что поддерживает самые жёсткие санкции в отношении причастных к этому.

«Данная манипуляция — это атака на надёжность всего спорта, ущерб спортивному движению по всему миру», — заявили в Международном олимпийском комитете.

Организация призвала WADA передать все данные в Совет Европы и ЮНЕСКО, но отметила, что олимпийское движение России не причастно к противоправным действиям.

«Мы отмечаем, что спортивное движение не участвовало в манипуляциях. В отчёте не указывается на какое-либо нарушение с его стороны в этом отношении, в частности Олимпийского комитета России или его членов», — говорится в сообщении.

Таким образом, МОК выступил в поддержку Олимпийского комитета России (ОКР) и российских атлетов, отметив, что те не должны быть лишены права выступать на международном уровне. Но только в том случае, если они будут способны доказать свою непричастность к несоблюдению Всемирного антидопингового кодекса.

Кроме того, МОК обратился к России с просьбой предоставить необработанные данные московской антидопинговой лаборатории. По мнению представителей комитета, это позволит добиться справедливости, наказав виновных и защитив тех, кто не имеет отношения к данной ситуации.

«Мы избежим того, чтобы тень подозрений легла на новое поколение чистых российских спортсменов», — заключили в МОК.

Стоит отметить, что существовала опасность введения санкций в отношении сборной России по футболу. Предполагалось, что под вопросом могло оказаться не только участие российских спортсменов в грядущем чемпионате Европы 2020 года, но и проведение матчей в Санкт-Петербурге. Так, в Северной столице должны пройти четыре матча первенства.

В ФИФА пока отказались комментировать положение дел, но отметили, что следят за событиями.

«Мы будем ждать рассмотрения этого вопроса исполкомом WADA. Только после этого возможны какие-либо решения с нашей стороны. ФИФА находится в постоянном контакте с WADA и ASOIF (Ассоциация летних олимпийских международных федераций. — RT) по этому вопросу», — заявили ТАСС в пресс-службе Международной федерации футбола.

Но, судя по всему, российским футболистам не стоит волноваться. По словам представителя WADA, которого цитирует РИА Новости, их выступлению на первенстве континента ничего не угрожает.

«Чемпионат Европы по футболу не является мультиспортивным событием, поэтому рекомендации комитета по соответствию на него не распространяются», — говорится в заявлении.

Тем не менее, если WADA примет решение отнять у РУСАДА статус соответствия, то российские атлеты могут лишиться возможности выступать на международных турнирах под своим флагом на срок до четырёх лет. Таким образом, они рискуют пропустить не только летние Игры в Токио, но и зимние в Пекине. Вследствие этого действующие чемпионы по хоккею будут вынуждены вновь соревноваться не под своим флагом.

«Всегда был противником коллективных наказаний. Нельзя карать всех за проступки, которые конкретные люди не совершали. Женской сборной России в Сочи не повезло. Но она была абсолютно чиста, что доказывают и проверки. И за что тогда её отстранять? Хоккей в принципе чист. Российский — в том числе. Считаю, что хоккеистов трогать нельзя», — заявил глава IIHF Рене Фазель «Спорт-Экспрессу».

При этом он выразил мнение, что Россия сможет сохранить за собой проведение грядущих крупных первенств. В 2021 году в Уфе должен пройти чемпионат мира по хоккею среди женщин, а в 2023 году — взрослое и молодёжное первенства планеты среди мужчин в Санкт-Петербурге и Новосибирске соответственно.

«Нужно ждать решения и отталкиваться уже от него. После разговоров с нашими юристами думаю, что мы сможем сохранить эти турниры для России», — заключил Фазель.

В Федерации хоккея России (ФХР) также прокомментировали данную ситуацию. В заявлении пресс-службы говорится, что организация всегда выступала за чистый спорт, а российские хоккеисты со всей ответственностью подходят к вопросам антидопинга.

«Российские игроки, в том числе кандидаты в сборные команды, регулярно проходят проверку. Допинг-пробы проверяют ведущие международные лаборатории, аккредитованные WADA. Ежегодно берётся более 400 проб, и это взаимодействие будет расширено», — подчеркнули в ФХР.

Нет проблем с антидопинговыми организациями и у российских теннисистов. В этом уверен глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«До сегодняшнего времени никаких претензий к ФТР не было. Всех ведущих игроков проверяли, никаких вопросов не возникало», — приводит слова Тарпищева РИА Новости.

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А вот представители Федерации скалолазания России взволнованы в связи с возможным отстранением страны. При этом беспокойство вызывает не только пропуск Олимпийских игр, но и запрет на проведение крупных международных турниров на территории страны.

«Предложения комитета WADA по соответствию нас не радуют и беспокоят. Мы ждём 9 декабря, когда исполком всемирного агентства примет окончательные решения. Вызывает опасения рекомендация по запрету на проведение международных соревнований в России и возможному переносу тех первенств, права на которые уже получены нашей страной. На данный момент мы являемся хозяевами пяти крупнейших взрослых и молодёжных турниров по скалолазанию», — сообщили в федерации.

При этом генеральный секретарь Российской федерации бокса Умар Кремлёв выразил мнение, что в проблемах отечественного спорта виноваты функционеры.

«Во-первых, сейчас плохо налажены контакты на международной арене, нет взаимодействия и диалога с тем же WADA, а во-вторых, что ещё больше расстраивает, российские федерации не взаимодействуют между собой... Минимум раз в год всем нашим организациям нужно проводить совещания, делиться опытом, ведь мы все работаем ради одной цели — сделать наш спорт ещё лучше!» — считает Кремлёв.

По его словам, необходимо разработать систему отчётности по проведённой работе, а также составлять планы по развитию спортивных федераций.

«Мы должны оправдывать возложенное доверие и действовать в первую очередь в интересах страны и спортсменов... Не надо перекладывать ни на кого вину», — заключил Кремлёв.