Дали три недели на объяснения: WADA начало процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия

В отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) начата процедура лишения статуса соответствия из-за обнаруженных разночтений в базе данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом заявили во Всемирном антидопинговом агентстве. Российской стороне дали три недели на объяснение ситуации. В противном случае РУСАДА может быть повторно лишено статуса соответствия, что приведёт к отстранению сборной России от Олимпийских игр в Токио. Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что исполком не принимал судьбоносных решений в отношении агентства, оно продолжает работать в штатном режиме и в ближайшее время представит необходимые объяснения.

Заседание исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Токио принесло неутешительные для отечественного спорта новости. В отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) запущена процедура лишения статуса соответствия. При этом она будет проведена по ускоренной программе.

Этот шаг в перспективе может привести к крайне негативным последствиям для России. Речь идёт о лишении права участвовать в международных соревнованиях, в частности в Олимпийских играх, и проводить состязания на своей территории.

Поводом для открытия нового дела стали обнаруженные криминалистами WADA несоответствия двух баз данных московской антидопинговой лаборатории — оригинальной, которая была изъята в январе этого года, и её копии, попавшей в распоряжение агентства в 2017 году от осведомителя. Полученные WADA сведения являются доказательной базой для обвинения российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил в период до 2015 года, а их полная передача была одним из ключевых условий восстановления РУСАДА в прошлом году.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов. Комитет по соответствию WADA проанализирует ответ российской стороны и направит рекомендацию исполкому, чтобы он принял окончательное решение о статусе РУСАДА.

«Здесь не может быть жёстких временных рамок, так как необходимо обеспечить соблюдение надлежащих процессуальных норм, однако исполнительный комитет убеждён, что WADA рассматривает это дело с максимально возможной оперативностью», — отмечается в заявлении по итогам заседания исполкома в Токио.

При этом WADA продолжит изучать 47 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, которые были выявлены на основании данных московской лаборатории, так как обнаруженные разночтения не касаются этих дел. Ранее, в июле, агентство отмечало, что ведёт расследования в отношении 43 спортсменов. Впоследствии 12 тяжелоатлетов понесли наказание, остальные случаи рассматриваются международными спортивными федерациями.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что исполком не принимал судьбоносных решений в отношении агентства. Оно продолжает работать в штатном режиме и в ближайшее время представит необходимые объяснения.

«Сейчас кардинального решения не будет никакого, потому что российской стороне начиная с прошлой недели дали три недели, чтобы представить официальные объяснения на те вопросы, которые появились у WADA, проанализировавшего ту базу данных, которую они получили, с той базой данных, которая у них была в распоряжении. Об этом сегодня было доложено на заседании исполкома. Поэтому сегодня кардинальных решений, лишаемся мы статуса или нет, не объявлено. Объявлено то, что в результате расследования обнаружены нестыковки, подробности направлены в адрес России, ждём ответа от РФ», — заявила Пахноцкая РИА Новости.

Она подтвердила, что к РУСАДА в худшем случае могут быть применены санкции, хотя агентство не должно отвечать за пробы и сведения, переданные московской антидопинговой лабораторией WADA.

«Есть документы — международный кодекс, стандарты — согласно им, РУСАДА является подписантом, и поэтому последствия ложатся на плечи агентства, хотя речь сейчас идёт про образцы лаборатории, к которым РУСАДА не имеет никакого отношения — ни к лаборатории, ни к образцам. Со стороны РУСАДА возможно только попробовать наладить конструктивный диалог со всеми сторонами, которые участвуют в процессе. Но сходу мне сложно сказать, что нужно сделать, чтобы ситуация изменилась», — добавила Пахноцкая.

Если через три недели объяснения российской стороны покажутся неубедительными, РУСАДА может повторно лишиться статуса, как это было с 2015 по 2018 годы. В тот период серьёзных санкций со стороны WADA прописано не было. Национальное агентство не могло самостоятельно собирать и проверять допинг-пробы. Лишь отдельные международные спортивные федерации на своё усмотрение воспользовались этим поводом, чтобы отстранить своих российских членов от соревнований.

Однако в 2018 году был принят новый документ под названием Международный стандарт соответствия кодексу WADA для подписавших сторон (ISCCS), в котором санкции для лишённых соответствия организаций уже прописаны очень существенные. Если отстранение касается национального антидопингового агентства, то его страна лишается права принимать Олимпийские игры и другие соревнования, а также участвовать в них.

Министр спорт Павел Колобков, комментируя последнее решение WADA, отметил, что Россия выполнила все обязательства перед агентством. Он пообещал оказать содействие, чтобы выяснить характер и причину несоответствий, которые так волнуют WADA.

«Все условия восстановления РУСАДА, которые были установлены исполкомом WADA 20 сентября 2018 года, выполнены. РУСАДА и Минспорта России должны были обеспечить передачу данных и проб, хранящихся в лаборатории. Мы сделали всё от нас зависящее. Благодаря этому, международные федерации открывают дела в отношении некоторых спортсменов на основании полученной из WADA информации. Нам сообщили, что база данных, переданная в WADA осведомителем, несколько отличается от той, копию которой эксперты WADA забрали в Москве в 2019 году. В чём именно заключаются эти несовпадения и с чем они связаны, будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон, которые уже находятся во взаимодействии. Со своей стороны, мы продолжаем оказывать всевозможное содействие», — заявил Колобков.

Ранее ряд СМИ заявляли, что разночтения между двумя базами данных образовались якобы в результате проведённого российской стороной взлома и дальнейших манипуляций. WADA в своём заявлении по итогам исполкома эту информацию не подтвердила, лишь отметив, что достоверность предоставленных данных и необработанной информации является критическим условием возвращения РУСАДА статуса соответствия.

Хотя расследование в отношении РУСАДА ещё не завершилось и организации дали три недели, чтобы предоставить ответы, уже прозвучал призыв отстранить агентство. Такого мнения придерживается глава института Национальных антидопинговых организаций Майкл Аск.

«Я не хочу сейчас делать окончательных выводов о возможных последствиях, но, конечно же, WADA должно снова отстранить РУСАДА. Возможно, следует наказать страну в целом, а не только агентство. Кроме того, есть вопросы к Международному олимпийскому комитету, который в своё время был против коллективного наказания России», — говорил Аск ещё накануне исполкома WADA.

К 8 октября, когда предоставленный WADA срок истечёт, судьба РУСАДА и российских спортсменов, готовящихся к выступлению на Олимпийских играх в Токио, должна будет проясниться.