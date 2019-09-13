«Не можем ускорить процесс»: РУСАДА и ФИДЕ ответили на обвинения в предвзятости от украинского шахматиста

Заместитель главы Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая отвергла обвинения, выдвинутые украинским шахматистом Русланом Пономарёвым. По словам гроссмейстера, допинг-офицеры якобы слишком долго проводили тестирование, что привело к его поражению в первом раунде Кубка мира. В РУСАДА подчеркнули, что процедура проходила в соответствии с регламентом. Схожую позицию выразили и представители Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Допинговые скандалы — нечастое явление шахматах. Однако именно такой случай, хотя напрямую и не связанный с применением запрещённых препаратов, произошёл на Кубке мира, стартовавшем 9 сентября в Ханты-Мансийске.

В первом раунде турнира известный украинский шахматист Руслан Пономарёв уступил 17-летнему россиянину Андрею Есипенко с общим счётом 0,5:1,5. После неожиданного поражения, которое (в соответствии с регламентом) означает прекращение борьбы за главный трофей Кубка мира, чемпион мира ФИДЕ 2002 и 2003 года написал на своей странице в Twitter пост, в котором обвинил в своей неудаче допинг-офицеров, якобы отвлекавших его от отдыха после первой партии.

2/2 But after 1st game I spent literally 2 hours from 19:57 till 21:56 for the doping test with Rusada hired by FIDE instead of resting and prepare for the 2nd game. Why so long? Why it was not WADA? Was I randomly selected?! I hope to play better soon. — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 сентября 2019 г.

Гроссмейстер отметил, что не снимает с себя ответственности за не самую лучшую игру, но не может отрицать того, что на ситуацию повлияли и не зависящие от него факторы.

«После первой партии, вместо того чтобы отдыхать и готовиться ко второй, я буквально два часа — с 19:57 до 21:56 — провёл на допинг-тесте нанятого ФИДЕ РУСАДА. Почему так долго? Почему этим занималось не WADA? Был ли я выбран случайно? Надеюсь, скоро моя игра улучшится», — написал Пономарёв.

Вскоре на заявление украинца ответила заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. Она опровергла все обвинения в адрес организации, пояснив, что WADA не занимается тестированием спортсменов на подобных соревнованиях, а заключает контракт с местными антидопинговыми организациями.

«Время прохождения тестирования зависит от особенностей организма спортсмена и его мочевыделительной системы. Мы никак не можем ускорить процесс», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Кроме того, она рассказала о процедуре отбора спортсменов для прохождения проверки на наличие в организме запрещённых препаратов.

«С полной ответственностью заявляю, что Пономарёв был протестирован по случайной выборке, которая производилась в присутствии делегата от ФИДЕ. Вся процедура выполнена строго в соответствии с международным стандартом по тестированию и расследованиям WADA», — заключила замглавы РУСАДА.

В стороне от произошедшего не остались и представители ФИДЕ. Они подтвердили слова Пахноцкой и заявили, что процедура допинг-тестирования прошла в соответствии с международным регламентом, а это исключает наличие предвзятого отношения к кому-либо из участников турнира.

«Причины, в силу которых господин Пономарёв проходил тестирование на протяжении двух часов, носят сугубо психологический характер. Процесс ни на минуту не задерживался по вине супервайзеров или организаторов. Вся процедура проходила при личном присутствии доктора Марапе Марапе (главы медицинской комиссии ФИДЕ. — RT), и он отвечал на все вопросы Руслана, в том числе по поводу отбора спортсменов для допинг-контроля», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ФИДЕ в Twitter.

Поражение украинского гроссмейстера в матче с менее опытным Есипенко стало одной из главных сенсаций первого раунда Кубка мира. В следующем раунде россиянина также ожидает непростой соперник — именитый соотечественник Пётр Свидлер, на старте турнира одержавший победу над кубинцем Карлосом Алборносом со счётом 1,5:0,5.

По словам юного шахматиста, он не ожидал, что ему удастся обыграть Пономарёва.

«Этот матч был похож скорее на быстрые шахматы. Я думал, что будет две ничьих, если не проиграю, но удалось выиграть. Потом стояла задача не уступить. Вроде неплохо сыграл. Хотелось бы пройти как можно дальше, но тут загадывать нельзя, многое зависит от везения», — отметил россиянин.

Кубок мира, в котором принимают участие 128 гроссмейстеров, завершится 4 октября. По его итогам два финалиста получат возможность принять участие в турнире претендентов на шахматную корону в 2020 году.

Интересно, что ФИДЕ стала полноценным членом антидопингового движения лишь в 2001 году — после того как присоединилась к Международному олимпийскому комитету (МОК). С этого времени участники всех соревнований, проводимых под эгидой организации, вынуждены проходить проверки на наличие запрещённых препаратов.

Один из самых громких случаев нарушения антидопингового регламента произошёл на Всемирной шахматной олимпиаде 2008 года. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук был настолько раздосадован поражением, что, вопреки всем правилам, бегом покинул зал, не обратив внимание на допинг-офицера, пришедшего, чтобы провести тестирование. Это действие было расценено как отказ от прохождения процедуры и признание своей вины.

Стоит отметить, что позднее шахматист принёс извинения за свой поступок, в ФИДЕ пошли ему навстречу и ситуация была исчерпана.