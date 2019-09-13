ФИДЕ назвала причину долгого прохождения допинг-теста украинцем Пономарёвым
Как говорится в сообщении федерации в Twitter, медицинский представитель ФИДЕ вместе в допинг-офицерами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) действовал строго по инструкции при тестировании, а причины столь долгого прохождения допинг-контроля являются психологическими.
«Ни одной минуты задержки не произошло по вине супервайзеров или организаторов. Доктор Марапе лично присутствовал на процедуре и ответил на все вопросы Руслана, в том числе о процессе выбора спортсменов для допинг-контроля», — написано в заявлении.
Отмечается, что РУСАДА было выбрано для осуществления контроля при допинг-тестировании в соответствии с регламентом Всемирного антидопингового агентства (WADA), а сами шахматисты были выбраны случайным образом.
После поражения от Есипенко Пономарёв пожаловался на долгое прохождение тестирования, из-за чего ему сложно было подготовиться ко второй партии. Также он намекнул на возможную предвзятость со стороны РУСАДА.
Ранее легкоатлет Олег Ильин получил четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг.