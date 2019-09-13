ФИДЕ назвала причину долгого прохождения допинг-теста украинцем Пономарёвым

В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) объяснили, почему украинский гроссмейстер Руслан Пономарёв около двух часов проходил допинг-контроль после первой партии матча первого раунда Кубка мира в Ханты-Мансийске с россиянином Андреем Есипенко.

Как говорится в сообщении федерации в Twitter, медицинский представитель ФИДЕ вместе в допинг-офицерами Российского антидопингового агентства (РУСАДА) действовал строго по инструкции при тестировании, а причины столь долгого прохождения допинг-контроля являются психологическими.

«Ни одной минуты задержки не произошло по вине супервайзеров или организаторов. Доктор Марапе лично присутствовал на процедуре и ответил на все вопросы Руслана, в том числе о процессе выбора спортсменов для допинг-контроля», — написано в заявлении.

Отмечается, что РУСАДА было выбрано для осуществления контроля при допинг-тестировании в соответствии с регламентом Всемирного антидопингового агентства (WADA), а сами шахматисты были выбраны случайным образом.

После поражения от Есипенко Пономарёв пожаловался на долгое прохождение тестирования, из-за чего ему сложно было подготовиться ко второй партии. Также он намекнул на возможную предвзятость со стороны РУСАДА.

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