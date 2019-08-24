«Вопиющая дискриминация»: не попавшая на турнир в Турции армянская шахматистка ждёт разъяснений от команды Азербайджана

Армянская шахматистка Мария Геворгян намерена выяснить причины, по которым сборная Азербайджана направила организаторам турнира в Турции петицию о её недопуске. Кроме того, спортсменка обратилась в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) с просьбой предотвратить подобные случаи в дальнейшем. Геворгян рассказала, что организаторы Sivas Bucuriye Open сначала пригласили её принять участие в соревнованиях, а затем отказали под давлением азербайджанской команды.

В мире шахмат продолжает разгораться громкий скандал. В его эпицентре невольно оказалась армянская спортсменка Мария Геворгян. В настоящее время она ожидает ответа от представителей сборной Азербайджана, направивших организаторам международного турнира Sivas Bucuriye Open в Турции петицию о её недопуске к участию в соревнованиях.

«Увидела список азербайджанской команды только после того, как начался турнир. Ни с кем из этой команды я не говорила, и на меня никто не выходил. Сейчас я жду, когда выдвинувшая ультиматум сборная официально объяснит свою позицию. Пока никаких бумаг от них не было. Интересно, что они скажут», — приводит слова шахматистки Sport24.

7 августа международный мастер ФИДЕ получила приглашение от организаторов Sivas Bucuriye Open. Они обещали ей оплатить перелёт и проживание. Нужно отметить, что до этого Геворгян не намеревалась принимать участие в соревнованиях из-за плотного графика. Тем не менее, ознакомившись с условиями турнира, спортсменка приняла решение поехать в Турцию.

Однако уже на следующий день с Геворгян связался Мустафа Эроглу — один из организаторов турнира. По его словам, сборная Азербайджана в составе 15 человек выставила ультиматум: или армянская спортсменка не будет допущена до соревнований, или команда в полном составе сама откажется от участия. В связи с этим организаторы отозвали своё приглашение.

Действия оргкомитета и азербайджанской стороны возмутили Геворгян. Она незамедлительно рассказала о случившемся на своей странице в Facebook, приложив к посту в качестве доказательства скриншот переписки с Эроглу. Шахматистка призналась, что не ожидала подобного шага, так как всегда считала, что спорт вне политики.

«Когда мне предложили принять участие в Sivas Bucuriye Open, я восприняла как большую честь возможность представлять Армению. Во всех странах, где мне доводилось играть, всегда с уважением относилась к соперникам, независимо от их этнической принадлежности или политических взглядов. Эта вопиющая дискриминация в отношении меня, гражданки Армении, привела меня в настоящее отчаяние, поскольку я чувствую себя преданной любимым видом спорта. То, что политическая предвзятость и ненависть по национальному признаку существуют и по сей день, вызывает огромное разочарование. К столь тревожной проблеме необходимо привлечь широкое внимание», — написала спортсменка.

Позже Геворгян призналась, что даже не рассматривала вариант приезда в Турцию за свой счёт. Вместо этого она подала жалобу в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ). Сообщается, что организация потребовала от Sivas Bucuriye Open предоставить текст петиции сборной Азербайджана, однако на данный момент этого не произошло.

Когда были раскрыты подробности ситуации, возникла ещё одна проблема. Организаторы Sivas Bucuriye Open пригрозили Марии судебным иском за публикацию личной переписки. Однако на данный момент неизвестно, действительно ли они пойдут на этот шаг.

«У меня нет ответа на этот вопрос. У меня профессиональные отношения с азербайджанскими шахматистами. Мы много играли вместе, обнимались после туров. У моих друзей есть хорошие друзья из этой страны. И никогда не было никаких проблем», — подчеркнула шахматистка.

Геворгян поддержали не только болельщики, но и Мхитар Айрапетян — председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодёжи и спорта, а также представители местной шахматной федерации. Вместе они намерены выяснить причины произошедшего, а также добиться, чтобы в будущем этого не повторилось.

«Фактически азербайджанская сторона оказала давление, руководствуясь расистской риторикой. Обращаюсь в ФИДЕ с просьбой изучить создавшуюся ситуацию и представить ответ. Осуждающие заявления не смогут восстановить участие в турнире нашей шахматистки, на которую произошедшее отрицательно повлияло в плане морально-психологического состояния, однако могут помочь избежать дальнейших проявлений расизма», — приводит текст письма Айрапетяна Voskanapat Info.

Конфликт между двумя государствами возник из-за спора о статусе региона Нагорный Карабах. Противостояние привело к целому ряду вооружённых конфликтов.

Сложная политическая обстановка не могла не сказаться на всех сферах жизни обеих стран. Один из последних случаев её влияния на спорт — отказ полузащитника лондонского «Арсенала» Генриха Мхитаряна участвовать в финальном матче Лиги Европы УЕФА, который проходил в Баку. Несмотря на то что как международные, так и местные футбольные власти гарантировали футболисту безопасность, он так и не прилетел в Азербайджан, аргументируя своё решение политическими соображениями.