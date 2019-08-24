Армянскую шахматистку Геворгян сняли с турнира в Турции по требованию азербайджанских участников

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Армянская шахматистка Мария Геворгян не сможет принять участие в турнире в Турции из-за петиции от азербайджанской делегации.
Армянскую шахматистку Геворгян сняли с турнира в Турции по требованию азербайджанских участников
  • Facebook
  • © Maria Gevorgyan

Как написала сама спортсменка в Facebook, 7 августа ей пришло приглашение от организаторов турнира в Турции принять участие в соревновании. Армянской шахматистке обещали оплатить перелёт и проживание. Но вскоре один из организаторов, Мустафа Эроглу, отправил Геворгян сообщение о том, что её билеты сданы, а она сама не сможет принять участие в турнире из-за петиции со стороны азербайджанских спортсменов.

Сама Геворгян заявила, что ранее без проблем выступала в Турции. Спортсменка уже направила жалобу в международную шахматную федерацию (ФИДЕ).

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха длится с 1988 года. Между государствами отсутствует транспортное сообщение, а въезд представителям стран на соседнюю территорию затруднён.

Ранее в Азербайджане объяснили причину остановки фанатов «Арсенала» в майках с фамилией Мхитаряна.

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