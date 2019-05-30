В Азербайджане объяснили причину остановки фанатов «Арсенала» в майках с фамилией Мхитаряна

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Азербайджанская полиция остановила болельщиков лондонского «Арсенала», которые шли в майках с фамилией армянского футболиста команды Генриха Мхитаряна, перед финалом Лиги Европы с «Челси» в Баку ради их собственной безопасности.
В Азербайджане объяснили причину остановки фанатов «Арсенала» в майках с фамилией Мхитаряна
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Азербайджана.

До этого перед игрой было опубликовано видео, на котором полицейские просят болельщиков задержаться. После этого стражи порядка передали по рации какую-то информацию и отпустили фанатов.

30-летний Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией. 

«Челси» разгромил «Арсенал» со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. 

Ранее Гари Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку.

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