В Азербайджане объяснили причину остановки фанатов «Арсенала» в майках с фамилией Мхитаряна

Азербайджанская полиция остановила болельщиков лондонского «Арсенала», которые шли в майках с фамилией армянского футболиста команды Генриха Мхитаряна, перед финалом Лиги Европы с «Челси» в Баку ради их собственной безопасности.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Азербайджана.

До этого перед игрой было опубликовано видео, на котором полицейские просят болельщиков задержаться. После этого стражи порядка передали по рации какую-то информацию и отпустили фанатов.

30-летний Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.

«Челси» разгромил «Арсенал» со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее Гари Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку.