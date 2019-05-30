В Азербайджане объяснили причину остановки фанатов «Арсенала» в майках с фамилией Мхитаряна
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Азербайджана.
До этого перед игрой было опубликовано видео, на котором полицейские просят болельщиков задержаться. После этого стражи порядка передали по рации какую-то информацию и отпустили фанатов.
30-летний Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
«Челси» разгромил «Арсенал» со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.
Ранее Гари Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку.