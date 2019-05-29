«Челси» разгромил «Арсенал» и стал победителем Лиги Европы

«Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы, который состоялся в Баку.

Встреча между английскими клубами, которая прошла на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана, завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Маурицио Сарри.

Все мячи в игре были забиты после перерыва. На 49-й минуте Оливье Жиру вывел синих вперёд ударом головой после навеса Эмерсона. Затем Педро Родригес удвоил преимущество «Челси» с передачи Эдена Азара на 60-й минуте. Через пять минут сам Азар довёл счёт до разгромного, реализовав пенальти. «Арсенал» ответил голом Алекса Айуоби на 69-й минуте, но всё тот же Азар оформил дубль и установил окончательный результат.

Таким образом, «Челси» стал двукратным победителем турнира. Последний раз команда выигрывала ЛЕ в 2013 году.

Ранее азербайджанская полиция остановила фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Генриха Мхитаряна.