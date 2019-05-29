Азербайджанская полиция остановила фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна

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Азербайджанская полиция остановила болельщиков лондонского «Арсенала» перед финалом Лиги Европы с «Челси» в Баку. Фанаты шли по улицам города в футболках с фамилией армянского футболиста своей команды Генриха Мхитаряна.
Азербайджанская полиция остановила фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна
  • РИА Новости

The Sun опубликовал видео, на котором полицейские просят болельщиков задержаться. После этого стражи порядка передали по рации какую-то информацию и отпустили фанатов.

30-летний Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией. 

Финал Лиги Европы «Арсенал» — «Челси» состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал россиянин.

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