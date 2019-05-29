Азербайджанская полиция остановила фанатов «Арсенала» в футболках с фамилией Мхитаряна
- РИА Новости
The Sun опубликовал видео, на котором полицейские просят болельщиков задержаться. После этого стражи порядка передали по рации какую-то информацию и отпустили фанатов.
30-летний Мхитарян не полетел в Баку на финал Лиги Европы из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Финал Лиги Европы «Арсенал» — «Челси» состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал россиянин.