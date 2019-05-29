В результате столкновений фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал россиянин

Короткая ссылка
В результате драки с участием фанатов английских «Челси» и «Арсенала» пострадал гражданин России Заур Мамедов.
В результате столкновений фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал россиянин
  • Reuters

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на российское посольство в Азербайджане.

«Пострадавшему Зауру Мамедову была оказана квалифицированная медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — сказали в посольстве.

Отмечается, что сам пострадавшей не обращался за помощью в посольство по этому поводу.

Финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» и «Челси» устроили столкновения перед финалом ЛЕ в Баку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить