В результате столкновений фанатов «Челси» и «Арсенала» пострадал россиянин

В результате драки с участием фанатов английских «Челси» и «Арсенала» пострадал гражданин России Заур Мамедов.

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на российское посольство в Азербайджане.

«Пострадавшему Зауру Мамедову была оказана квалифицированная медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась», — сказали в посольстве.

Отмечается, что сам пострадавшей не обращался за помощью в посольство по этому поводу.

Финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» состоится 29 мая в Баку. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что фанаты «Арсенала» и «Челси» устроили столкновения перед финалом ЛЕ в Баку.