Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку

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Бывший футболист сборной Англии раскритиковал решение провести финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» в Баку.
Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку
  • ©Kieran McManus/imago sportfotodienst
  • globallookpress.com

«Ты проделываешь весь этот путь, чтобы посмотреть финал еврокубка. Но когда сидишь на своём месте, ты не сильно ближе к полю, чем если бы остался дома», — написал Линекер в своём Twitter.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. 

Ранее Азар рассказал, что Сарри говорил в перерыве финала ЛЕ между «Челси» и «Арсеналом».

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