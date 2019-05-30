Линекер раскритиковал проведение финала Лиги Европы в Баку

Бывший футболист сборной Англии раскритиковал решение провести финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом» в Баку.

«Ты проделываешь весь этот путь, чтобы посмотреть финал еврокубка. Но когда сидишь на своём месте, ты не сильно ближе к полю, чем если бы остался дома», — написал Линекер в своём Twitter.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее Азар рассказал, что Сарри говорил в перерыве финала ЛЕ между «Челси» и «Арсеналом».