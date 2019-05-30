Азар рассказал, что Сарри говорил в перерыве финала ЛЕ «Челси» — «Арсенал»

Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар рассказал, что говорил главный тренер команды Маурицио Сарри в перерыве финального матча футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».

«В перерыве мы поговорили в раздевалке. Тренер сказал, что нужно играть в свой футбол, быть более агрессивными и играть с радостью», — приводит слова игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что во втором тайме футболисты «Челси» контролировали ход игры. По его мнению, синие были лучше своих соперников и заслужили трофей по итогам 90 минут.

«Огромная радость для всех нас — парней в раздевалке, болельщиков, всего штаба. Удачный вечер для «Челси», — сказал Азар.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее Оливье Жиру заявил, что победа в Лиге Европы многое значит для «Челси».