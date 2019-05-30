Азар рассказал, что Сарри говорил в перерыве финала ЛЕ «Челси» — «Арсенал»
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«В перерыве мы поговорили в раздевалке. Тренер сказал, что нужно играть в свой футбол, быть более агрессивными и играть с радостью», — приводит слова игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Он отметил, что во втором тайме футболисты «Челси» контролировали ход игры. По его мнению, синие были лучше своих соперников и заслужили трофей по итогам 90 минут.
«Огромная радость для всех нас — парней в раздевалке, болельщиков, всего штаба. Удачный вечер для «Челси», — сказал Азар.
«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.
Ранее Оливье Жиру заявил, что победа в Лиге Европы многое значит для «Челси».