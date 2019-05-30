Азар рассказал, что Сарри говорил в перерыве финала ЛЕ «Челси» — «Арсенал»

Короткая ссылка
Полузащитник лондонского «Челси» Эден Азар рассказал, что говорил главный тренер команды Маурицио Сарри в перерыве финального матча футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Азар рассказал, что Сарри говорил в перерыве финала ЛЕ «Челси» — «Арсенал»
  • Reuters

«В перерыве мы поговорили в раздевалке. Тренер сказал, что нужно играть в свой футбол, быть более агрессивными и играть с радостью», — приводит слова игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

Он отметил, что во втором тайме футболисты «Челси» контролировали ход игры. По его мнению, синие были лучше своих соперников и заслужили трофей по итогам 90 минут.

«Огромная радость для всех нас — парней в раздевалке, болельщиков, всего штаба. Удачный вечер для «Челси», — сказал Азар.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. 

Ранее Оливье Жиру заявил, что победа в Лиге Европы многое значит для «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить