Жиру: победа в Лиге Европы многое значит для «Челси»

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Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.
Жиру: победа в Лиге Европы многое значит для «Челси»
  • Reuters

«Эта победа для нас много значит, мы очень хотели выиграть трофей в этом году», —цитирует игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). 

По его словам, у «Челси» были задачи финишировать в зоне Лиги чемпионов в Английской премьер-лиге (АПЛ) и выиграть ЛЕ, с чем синие успешно и справились. Он также высказался о своей победе в бомбардирской гонке Лиги Европы с 11 голами.

«У меня было много игрового времени, я старался принести команде пользу. Я очень рад, это много для меня значит. Это отличный бонус», — сказал Жиру.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. 

Ранее сообщалось, что четыре футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала Лиги Европы.

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