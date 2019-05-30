Жиру: победа в Лиге Европы многое значит для «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.

«Эта победа для нас много значит, мы очень хотели выиграть трофей в этом году», —цитирует игрока официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, у «Челси» были задачи финишировать в зоне Лиги чемпионов в Английской премьер-лиге (АПЛ) и выиграть ЛЕ, с чем синие успешно и справились. Он также высказался о своей победе в бомбардирской гонке Лиги Европы с 11 голами.

«У меня было много игрового времени, я старался принести команде пользу. Я очень рад, это много для меня значит. Это отличный бонус», — сказал Жиру.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что четыре футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала Лиги Европы.