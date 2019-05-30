Четыре футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала Лиги Европы
- Reuters
Как сообщает Twitter УЕФА, на звание претендуют четыре футболиста «Челси»: Эден Азар, Оливье Жиру, Педро и Эмерсон.
Азар в игре оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Жиру отметился голом и передачей, а также заработал пенальти. Педро забил один мяч, а Эмерсон отдал голевой пас.
«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.
Ранее Сарри рассказал о своём будущем в «Челси» после победы в Лиге Европы.
💫 Лучший игрок финала? 💫— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 мая 2019 г.
🔸 Азар
🔸 Жиру
🔸 Педро
🔸 Эмерсон
Выбор за вами! ➡ https://t.co/mBHNkXXMT1#финалЛЕpic.twitter.com/xq1vphDU1e