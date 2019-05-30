Четыре футболиста «Челси» претендуют на звание лучшего игрока финала Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил имена претендентов на звание лучшего игрока финала Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

Как сообщает Twitter УЕФА, на звание претендуют четыре футболиста «Челси»: Эден Азар, Оливье Жиру, Педро и Эмерсон.

Азар в игре оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Жиру отметился голом и передачей, а также заработал пенальти. Педро забил один мяч, а Эмерсон отдал голевой пас.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.

Ранее Сарри рассказал о своём будущем в «Челси» после победы в Лиге Европы.