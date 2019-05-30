Сарри рассказал о своём будущем в «Челси» после победы в Лиге Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри после победы над «Арсеналом» в финале Лиги Европы ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Надо поговорить с руководством клуба и понять, что я могу сделать для «Челси», и что «Челси» может сделать для меня», — приводит слова наставника официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, ему нравится работать в английской командой и он счастлив от возможности тренировать в АПЛ, но в любом случае необходимо всё обсудить с руководством «аристократов».

«Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы остаться в «Челси». Но одного моего мнения тут недостаточно», — добавил Сарри.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. Для 60-летнего Сарри этот трофей стал первым в его тренерской карьере.

Ранее специалист завил, что с уважением относится к решению Азара покинуть клуб.