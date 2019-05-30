Главный тренер «Челси» завил, что с уважением относится к решению Азара покинуть клуб

Короткая ссылка
Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал решение полузащитника команды Эдена Азара уйти из команды.

«Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также подчеркнул, что когда он только возглавил команду, ему потребовалось несколько месяцев, чтобы понять лидера синих. По его словам, теперь он может заверить, что Азар потрясающий человек. 

«Он восхитительный футболист», — сказал Сарри.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. Для 60-летнего Сарри этот трофей стал первым в его тренерской карьере. Азар отметился дублем.

Ранее Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить