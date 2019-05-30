Главный тренер «Челси» завил, что с уважением относится к решению Азара покинуть клуб

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал решение полузащитника команды Эдена Азара уйти из команды.

«Я знаю, что он хочет покинуть клуб, и я с уважением отношусь к его решению», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также подчеркнул, что когда он только возглавил команду, ему потребовалось несколько месяцев, чтобы понять лидера синих. По его словам, теперь он может заверить, что Азар потрясающий человек.

«Он восхитительный футболист», — сказал Сарри.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. Для 60-летнего Сарри этот трофей стал первым в его тренерской карьере. Азар отметился дублем.

Ранее Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы.