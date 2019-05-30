Сарри отреагировал на победу «Челси» в финале Лиги Европы

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри поделился эмоциями от победы своей команды над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы.

«Я действительно очень рад. Этот трофей очень важен для клуба. Мы чувствовали, что заслуживаем победы», — цитирует специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он отметил, что команда имела трудности в январе и феврале, но смогла успешно их преодолеть. По его словам, первый тайм был сложным для «Челси», но несмотря на жару и риск поражения, его подопечные выполнили установку сыграть смелее.

«Мы показали хорошую игру в матче с «Арсеналом», который очень опасно контратакует», — сказал Сарри.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. Для 60-летнего Сарри этот трофей стал первым в его тренерской карьере.

Ранее Унаи Эмери заявил, что «Арсенал» сделал шаг вперёд за минувший сезон.