Эмери считает, что «Арсенал» сделал шаг вперёд за минувший сезон
«Это часть процесса, мы ещё только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы совершили небольшой шаг вперёд», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Он также подчеркнул, что многие футболисты «Арсенала» ещё молоды и команде есть, куда расти.
«Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять», — сказал Эмери.
«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что Абрамович посетил финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».