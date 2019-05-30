Эмери считает, что «Арсенал» сделал шаг вперёд за минувший сезон

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что он и его игроки разочарованы поражением от «Челси» в финале Лиги Европы, но отметил, что команда всё равно стала сильнее за прошедший сезон.

«Это часть процесса, мы ещё только на старте. В этом году мы стали ближе к достижению наших целей в премьер-лиге. Сейчас мы разочарованы, но мы совершили небольшой шаг вперёд», — приводит слова специалиста официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Он также подчеркнул, что многие футболисты «Арсенала» ещё молоды и команде есть, куда расти.

«Это был их первый финал, и им есть куда прибавлять», — сказал Эмери.

«Челси» разгромил «Арсенал» на стадионе «Олимпийский» в Баку со счётом 4:1 и стал двукратным победителем Лиги Европы. 

Ранее сообщалось, что Абрамович посетил финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом».

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