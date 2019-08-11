Преклонённое колено и поднятый кулак: как спортсмены из США протестуют на Панамериканских играх

На Панамериканских играх в Перу спортсмены из США дважды устроили акции протеста против политики президента Дональда Трампа. Фехтовальщик Рейс Имбоден преклонил колено во время исполнения гимна, а легкоатлетка Гвен Берри подняла вверх сжатый кулак. Обоим могут грозить санкции со стороны Олимпийского комитета США и организаторов соревнований.

В Перу в настоящее время завершаются Панамериканские игры — соревнования в формате Олимпийских игр для стран Северной и Южной Америки. Спортсмены из США воспользовались этой площадкой, чтобы публично выразить свои взгляды и объявить о несогласии с текущей политикой своей страны, за что на родине их уже пообещали наказать.

Первым привлёк к себе внимание с помощью акции протеста рапирист Рейс Имбоден. На Панамериканских играх он стал бронзовым призёром в личном турнире, а затем вместе с Гереком Мейнхардтом и Ником Иткином выиграл золото командных состязаний. Во время церемонии награждения, когда спортсмены стояли на пьедестале почёта и зазвучал гимн США, Имбоден преклонил колено и опустил голову. Его напарники продолжали стоять. Спустя некоторое время фехтовальщик объяснил в Twitter свои действия.

«Мы должны требовать перемен. На этой неделе я с гордостью представляю команду США и возвращаюсь домой с золотой и бронзовой медалями. Однако моя гордость омрачается многочисленными недостатками столь близкой моему сердцу страны. Расизм, оборот оружия, плохое обращение с иммигрантами и президент, разжигающий ненависть, находятся на вершине списка. Сегодня я пожертвовал минутой славы на высшей ступени подиума, чтобы привлечь внимание к проблемам, которые, как мне кажется, требуют решения. Я призываю всех использовать свои возможности в целях расширения прав и осуществления перемен», — написал спортсмен.

We must call for change.

This week I am honored to represent Team USA at the Pan Am Games, taking home Gold and Bronze. My pride however has been cut short by the multiple shortcomings of the country I hold so dear to my heart. Racism, Gun Control, mistreatment of immigrants, pic.twitter.com/deCOKaHQI9 — Race Imboden (@Race_Imboden) August 10, 2019

Имбоден уже не в первый раз таким образом выражает своё несогласие с происходящим в стране. В октябре 2017 года он вместе с другим спортсменом Майлзом Чемли-Уотсоном преклонил колено на церемонии награждения этапа Кубка мира в Каире. Это совпало по времени с серией подобных акций, начало которым положил игрок в американский футбол Колин Каперник.

Действия Имбодена сразу вызвали негативную реакцию со стороны Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC). Вице-президент по коммуникациям Марк Джонс заявил, что спортсмена будут ждать неприятные последствия.

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«Каждый спортсмен, принимающий участие в Панамериканских играх, берёт на себя определённые обязательства, в том числе он должен воздерживаться от действий политического характера. В данном случае Имбоден нарушил обязательства, принятые им перед организационным комитетом и USOPC. Мы уважаем его право на выражение своих взглядов, однако разочарованы, что он предпочёл нарушить свои обязательства. В настоящее время наше руководство рассматривает возможные последствия произошедшего», — заявил Джонс AP.

Санкции за нарушение регламента и выражение политических взглядов могут применить и организаторы Панамериканских игр. В правилах соревнований указано, что на них не допускается любая форма демонстрации и пропаганды. Наказанием за это является дисквалификация или лишение аккредитации.

Несмотря на предостережение USOPC, вскоре на Играх произошёл ещё один подобный инцидент. Одержавшая победу в метании молота Гвен Берри подняла вверх кулак во время церемонии награждения. Спортсменка заявила, что хотела таким образом выразить несогласие с последними событиями в США.

«Кто-то должен высказываться о вещах, говорить о которых крайне неудобно. Кто-то должен выступить против творящейся в Америке несправедливости и президента, который только всё усугубляет. Это слишком важный вопрос, чтобы молчать. Необходимо что-то сказать, в противном случае ничего не будет сделано и не изменится к лучшему, всё останется как есть», — сказала Берри USA Today.

U.S. hammer thrower Gwen Berry raises her fist at the end of the national anthem at the Pan Am Games today. (h/t @sergeta) pic.twitter.com/gnBCEEDN1m — Nick Zaccardi (@nzaccardi) August 11, 2019

Поднятый вверх кулак является повторением знаменитого жеста, который продемонстрировали американские легкоатлеты Томми Смит и Джон Карлос на Олимпийских играх в 1968 году. Они протестовали против расизма и несправедливого отношения к темнокожему населению США, за что Международный олимпийский комитет велел им покинуть олимпийскую деревню, а у себя дома они подверглись обструкции.

Помимо спортсменов, протестующих во время соревнований, критику в адрес Дональда Трампа озвучивал и легендарный легкоатлет Карл Льюис, который посетил Панамериканские игры в качестве зрителя. Девятикратный олимпийский чемпион заявил на пресс-конференции, что нынешний глава государства виноват во многих проблемах американского общества.

«У США колоссальные трудности. Возникает много проблем. Наш президент — расист, он предвзят, женоненавистник, не ценит никого, кроме себя», — приводит слова Льюиса Yahoo Sports.