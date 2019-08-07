«Не ценит никого, кроме себя»: девятикратный олимпийский чемпион Льюис назвал Трампа расистом и женоненавистником

Девятикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Карл Льюис выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа. На пресс-конференции в столице Перу Лиме он назвал главу государства расистом и женоненавистником, который не желает обращать внимание на существующие в стране проблемы. Кроме того, американец поддержал уравнивание зарплат атлетов мужского и женского пола.

Всё больше представителей мира спорта присоединяются к критике действующей власти в США. Новую волну недовольства спровоцировали массовые убийства, произошедшие 3 и 4 августа в штатах Техас и Огайо, а также недавние неоднозначные высказывания президента Дональда Трампа по поводу нескольких женщин — членов конгресса страны, представляющих национальные меньшинства.

К числу недовольных присоединился легендарный американский легкоатлет Карл Льюис. Во время пресс-конференции, посвящённой Панамериканским играм, проходящим в эти дни в перуанской Лиме, он открыто раскритиковал главу государства за дискриминацию. По его словам, в настоящее время США столкнулись с целым рядом проблем, на которые никак не реагирует действующая власть.

«Проблем множество. У нас президент — расист, зашоренный человек и женоненавистник, который не ценит никого, кроме себя. Но это не значит, что мы не можем бороться за то, что правильно для народа, и обращать внимание на то, где другие в своей жизни могли что-то упустить или оказаться на обочине», — приводит слова Льюиса Yahoo Sport.

В середине июля на своей странице в Twitter Трамп призвал четырёх представительниц Демократической партии, активно выступающих за права иммигрантов, вернуться «на родину», где, по его словам, существуют более серьёзные проблемы с внутренней политикой. Президент считает, что им не стоит вмешиваться в дела США, так как они неспособны по-настоящему любить это государство и проникнуться его проблемами.

Несмотря на то что президент не называл конкретных имён, его неоднозначное высказывание на свой счёт приняли Рашида Тлаиб, Александрия Окасио-Кортес, Аянна Прессли и Ильхан Омар. Все они являются гражданками США и (кроме Омар) родились на американской территории. Заявления Трампа вызвали шквал негодования в американском обществе.

На пресс-конференции в Лиме Льюис затронул ещё одну острую тему. Он выступил в поддержку равной оплаты труда для женщин и мужчин.

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«Действительность заключается в том, что существует масса предрассудков, а масса предрассудков — это страх. Дать равные возможности бояться, ведь это нам поможет... А в действительности это такой же другой игрок в другой команде. Так что — да, я за», — подчеркнул девятикратный олимпийский чемпион.

В качестве примера спортсменки, оказавшей колоссальное влияние на его жизнь и карьеру, он привёл свою мать, бегунью Эвелин Льюис, принимавшую участие в первых Панамериканских играх в составе сборной США.

«Если бы в моей жизни не было сильной женщины, я бы сегодня здесь с вами не разговаривал. Моя мать была первопроходцем», — добавил легендарный легкоатлет.

Проблема равноправия в спорте стала особенно острой после триумфального возвращения национальной команды США с чемпионата мира по футболу среди женщин.

Сенатор от штата Западная Вирджиния Джозеф Мэнчин обратил внимание общественности на то, что зарплаты спортсменок в несколько раз ниже, чем у представителей мужской сборной, несмотря на то что она не может похвастать столь высокими результатами. Он предложил уравнять выплаты на законодательном уровне, так как, по его мнению, в противном случае это может негативно сказаться на проведении мундиаля 2026 года.

В конце июля защитник команды Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Каролина Пэнтерс» Эрик Рид, также известный своей критикой властей США, заявил, что продолжит участвовать в акциях протеста в преддверии матчей. По его словам, в стране не только не произошли изменения в лучшую сторону, но и усилилась дискриминация.

«Если в один день я пойму, что мы решили эти проблемы и наших людей не дискриминируют и не убивают за нарушение правил дорожного движения, то я прекращу протесты. Пока что я такого не вижу», — цитирует футболиста The Guardian.

В 2016 году Рид, на тот момент выступавший за «Сан-Франциско Форти Найнерс», вместе со своим одноклубником Колином Каперником стал одними из инициаторов акций протеста, происходивших в преддверии футбольных матчей. В знак недовольства внутренней политикой США в отношении темнокожего населения, а также произволом правоохранительных органов они вставали на одно колено во время исполнения государственного гимна.

Игроков поддержали менеджеры команд и футбольные тренеры, а также представители других видов спорта. Многие из них продолжили дело Рида и Каперника, повторяя их жест или вовсе отказываясь принимать участие в предматчевых церемониях.