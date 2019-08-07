Чемпион ОИ по лёгкой атлетике Льюис раскритиковал президента США Трампа

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Девятикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике американец Карл Льюис раскритиковал политику действующего президента США Дональда Трампа.
Чемпион ОИ по лёгкой атлетике Льюис раскритиковал президента США Трампа
  • © El Comercio/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У США колоссальные трудности. Возникает много проблем. Наш президент — расист, он предвзят, женоненавистник, не ценит никого, кроме себя, поэтому стране очень сложно», — приводит слова Льюиса Yahoo Sports.

58-летний Льюис является пятикратным олимпийским чемпионом в беге, а также трёхкратным — в прыжках в длину. Он также является шестикратным чемпионом мира в беге и двукратным — в прыжках в длину.

Ранее российский пловец Антон Чупков заявил, что отказался бы от индивидуальной тренировки с Меланьей Трамп.

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