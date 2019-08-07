Чемпион ОИ по лёгкой атлетике Льюис раскритиковал президента США Трампа

Девятикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике американец Карл Льюис раскритиковал политику действующего президента США Дональда Трампа.

«У США колоссальные трудности. Возникает много проблем. Наш президент — расист, он предвзят, женоненавистник, не ценит никого, кроме себя, поэтому стране очень сложно», — приводит слова Льюиса Yahoo Sports.

58-летний Льюис является пятикратным олимпийским чемпионом в беге, а также трёхкратным — в прыжках в длину. Он также является шестикратным чемпионом мира в беге и двукратным — в прыжках в длину.

Ранее российский пловец Антон Чупков заявил, что отказался бы от индивидуальной тренировки с Меланьей Трамп.