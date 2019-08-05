«Прекратите насилие с применением оружия»: футболист из США обратился к конгрессу во время матча

Футболист команды «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя выступил с обращением к властям США во время матча 25-го тура чемпионата против «Ди-Си Юнайтед». После забитого мяча он подбежал к кромке поля и, взяв в руки микрофон, призвал остановить насилие с применением оружия. Импровизированная акция протеста стала ответом на два эпизода массовой стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне. На сторону полузащитника встал главный тренер коллектива из Пенсильвании Джим Кёртин, а также исполнительный директор профсоюза игроков Боб Фуз.

Два эпизода массовой стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон за одни сутки вызвали волну негодования среди граждан страны, недовольных неограниченной продажей оружия на территории некоторых штатов. К массовым протестам присоединились и звёзды спорта.

Показательный случай произошёл во время матча 25-го тура Высшей лиги футбола (MLS) между командами «Филадельфия Юнион» и «Ди Си Юнайтед». На третьей минуте встречи счёт открыл капитан коллектива из Пенсильвании Алехандро Бедойя. Отпраздновав забитый мяч с одноклубниками, он подбежал к телевизионному микрофону, расположенному у кромки поля, и выступил с призывом внести соответствующие изменения в законодательство государства.

«Эй, конгресс, сделайте что-нибудь прямо сейчас! Прекратите насилие с применением оружия! Давайте!», — выкрикнул Бедойя.

Philadelphia Union soccer player Alejandro Bedoya scores a goal in tonight's game against D.C. United, runs over to a field microphone and shouts, "Congress, do something now. End gun violence."

Via FS1 pic.twitter.com/7WH4PA08cs — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 5, 2019

Полузащитник «Филадельфии Юнион» объяснил свою позицию в послематчевом интервью. По его словам, произошедшее заставило его задуматься о необходимости перемен. В то же время он признался, что импровизированная акция протеста не была им спланирована заранее.

«Просто дикость, что это снова произошло. Я не собираюсь сидеть сложа руки и молча смотреть на всё это. Да, я спортсмен, футболист, но прежде всего я человек, у меня есть дети. Уверен, что не один придерживаюсь такой позиции. Нужно что-то делать. Дошло до того, что мы стали безразличны к таким инцидентам. А это огромная проблема», — отметил Бедойя.

По сообщению очевидцев, призыв футболиста не был услышан на многотысячном стадионе, так как микрофон был подсоединён непосредственно к телевизионной трансляции. Однако эпизод в режиме реального времени был показан на одном из центральных каналов.

Также по теме «Справедливая оплата»: почему в США требуют уравнять гонорары мужской и женской сборных по футболу Сенатор от штата Западная Вирджиния Джозеф Мэнчин после очередного успеха женской сборной по футболу на чемпионате мира предложил...

На сторону подопечного встал главный тренер пенсильванцев Джим Кёртин. По его мнению, многочисленные преступления с применением оружия наглядно продемонстрировали несостоятельность существующего законодательства.

«В этой стране нужно что-то менять, это точно. Поэтому я поддерживаю всех, кто высказывается прямо, кто понимает в чём дело и знает, о чём говорит. Алехандро именно такой человек. Он неравнодушен, его беспокоит происходящее. В конце концов, для нашей страны это поистине серьёзная проблема, нужно что-то менять», — приводит слова специалиста The Washington Post.

Схожую позицию выразили в профсоюзе игроков MLS.

«В свете трагических событий минувших выходных от лица всех игроков MLS я хочу выразить поддержку Алехандро Бедойе, который воспользовался своим правом на свободу слова. Если немного перефразировать сказанное им во время послематчевого интервью — да, участники чемпионата — футболисты, но в первую очередь они люди», — подчеркнул исполнительный директор организации Боб Фуз.

Некоторые выразили опасение, что Бедойя может получить серьёзное наказание за свои высказывания в адрес властей страны во время футбольного матча. Однако сам полузащитник отметил, что это для него не имеет никакого значения, так как для него было важнее выразить свою позицию.

Футболист «Филадельфии Юнион» известен тем, что не боится высказываться по поводу тех или иных острых тем, вызывающих широкий резонанс в американском обществе. Так, он неоднократно выступал против различных форм нарушения прав человека и высказывался в поддержку жертв массовых расстрелов.

«Снова вижу высказывания по типу «наши мысли и молитвы». Слова без действий бесполезны. Кажется, американское общество становится антиутопичным. Сделайте что-нибудь! Достаточно!», — написал Бедойя на совей странице в Twitter.

По его мнению, для предотвращения подобных трагедий в будущем необходимо ввести целый комплекс мер, который включал бы в себя более тщательный анализ прошлого человека, желающего купить оружие, отслеживание продаж, а также введение специальных налогов.

3 и 4 августа сразу в двух американских городах — Эль-Пасо и Дейтоне — с разницей в несколько часов произошли два случая массовой стрельбы. В общей сложности их жертвами стали по меньшей мере человек, ещё полсотни людей получили ранения. На данный момент число подобных эпизодов в США за 2019 год достигло более 250.

Бедойя — не единственный спортсмен, выступивший с резкой критикой властей после инцидентов в Техасе и Огайо. Так, центровой команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» Энес Кантер призвал прекратить свободное распространение оружия. А известный игрок в американский футбол Эд Рид воспользовался возможностью высказать свою позицию во время церемонии включения в Зал славы Национальной футбольной лиги (НФЛ).

«Знаете, психические заболевания являются одной их самых больших проблем в нашем мире. Они действительно убивают. Поэтому я молюсь за все семьи, кого коснулись случаи массовой стрельбы в последние несколько дней. Это то, что необходимо решить по всей стране», — цитирует Рида The Age.

В стороне от произошедшего не остался владелец техасской команды НФЛ «Даллас Ковбойз» Джерри Джонс.

«Разумеется, мы все задумываемся о том, как нам поменять ситуацию. Уверен, все американцы со мной согласны. Мы очень ценим поддержку наших болельщиков из Эль-Пасо. Сложно себе представить, что им приходится жить с этим. Но мы искренне готовы разделить это с ними», — приводит слова Джонса USA Today.