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В MLS футболист после гола взял микрофон и обратился к конгрессу США

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Капитан клуба Высшей американской лиги (MLS) «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя после забитого гола в матче с «Ди-Си Юнайтед» призвал конгресс США остановить насилие с применением оружия.
В MLS футболист после гола взял микрофон и обратился к конгрессу США
  • Reuters

В матче регулярного чемпионата MLS между «Филадельфией Юнион» и «Ди-Си Юнайтед» футболист команды хозяев Алехандро Бедойя забил гол, после чего подбежал к одному из установленных микрофонов у кромки поля. Спортсмен закричал: «Эй, конгресс, сделайте прямо сейчас что-нибудь. Прекратите насилие с применением оружия!»

За прошедшие сутки в США произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 получили ранения. После произошла стрельба в Дейтоне (штат Огайо), погибли десять человек, включая самого стрелка, ещё 26 пострадали. Третий случай произошёл на детской площадке в Чикаго, там семь человек получили ранения.

Ранее Трамп предложил усилить контроль за покупкой оружия.

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