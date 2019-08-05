В MLS футболист после гола взял микрофон и обратился к конгрессу США

Капитан клуба Высшей американской лиги (MLS) «Филадельфия Юнион» Алехандро Бедойя после забитого гола в матче с «Ди-Си Юнайтед» призвал конгресс США остановить насилие с применением оружия.

В матче регулярного чемпионата MLS между «Филадельфией Юнион» и «Ди-Си Юнайтед» футболист команды хозяев Алехандро Бедойя забил гол, после чего подбежал к одному из установленных микрофонов у кромки поля. Спортсмен закричал: «Эй, конгресс, сделайте прямо сейчас что-нибудь. Прекратите насилие с применением оружия!»

Philadelphia Union soccer player Alejandro Bedoya scores a goal in tonight's game against D.C. United, runs over to a field microphone and shouts, "Congress, do something now. End gun violence."

Via FS1 pic.twitter.com/7WH4PA08cs — Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 5, 2019

За прошедшие сутки в США произошли сразу три случая массовой стрельбы. Сначала в результате нападения на торговый центр в Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, 26 получили ранения. После произошла стрельба в Дейтоне (штат Огайо), погибли десять человек, включая самого стрелка, ещё 26 пострадали. Третий случай произошёл на детской площадке в Чикаго, там семь человек получили ранения.

Ранее Трамп предложил усилить контроль за покупкой оружия.