«Справедливая оплата»: почему в США требуют уравнять гонорары мужской и женской сборной по футболу

Сенатор от штата Западная Вирджиния Джозеф Мэнчин после очередного успеха женской сборной по футболу на чемпионате мира предложил ввести законопроект, по которому правительство не сможет выделять деньги на подготовку ЧМ-2026 в случае, если зарплаты женщин и мужчин-футболистов в стране не сравняются. Ранее 28 девушек, входящих в состав национальной команды, обратились с иском к Федерации футбола США. В нём организацию обвинили в «узаконенной дискриминации по половому признаку».

«Неравномерная оплата труда неприемлема»

Очередной успех сборной США на чемпионате мира породил в стране настоящее движение за права футболисток. Многие считают, что игроки женской сборной должны получать за свои победы такие же деньги, как и мужчины. При этом мужская национальная команда даже близко не приближается к результатам девушек.

Одним из тех, кто публично призвал разобраться в данной ситуации, стал сенатор от штата Западная Вирджиния Джозеф Мэнчин. Он не просто предложил уравнять заработок мужчин и женщин-футболистов, но и урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

Согласно его плану, США не смогут финансировать организацию чемпионата мира — 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике, если в стране не будет принята «справедливая оплата» труда футболистов.

«Явная неравномерная оплата между мужской и женской футбольными сборными США неприемлема, и я рад, что последняя победа женской футбольной команды США вызывает общественный протест», — заявил сенатор.

Движение в защиту финансовых прав футболисток в США поддержал даже известный хип-хоп-исполнитель Снуп Дог. Он высказался предельно жёстко. А сами футболистки в знак протеста отказываются посетить Белый дом, где их должен чествовать президент Дональд Трамп.

«Мы не хотим идти в Белый дом. Думаю, поэтому приглашение в официальной форме так и не пришло. Возможно, Трамп отправил его по почте, и поэтому оно так долго идёт», — приводит слова капитана команды Меган Рапино The Independent.

«Узаконенная дискриминация по половому признаку»

Впрочем, вопрос о справедливой системе оплаты труда для футболисток в США возник не после очередного успеха звёздно-полосатых на первенстве планеты, а ещё несколько лет назад.

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В 2016-м игроки национальной команды подготовили жалобу в Федерацию футбола США из-за дискриминации в зарплате по половому признаку. Тогда они заявили, что за 2015-й получили лишь 40% от суммы, заработанной мужчинами. Кроме того, по словам девушек, им вовсе не платили командировочные и премиальные.

Под открытым письмом тогда подписались Карли Ллойд Бекки Сауэрбранн, Алекс Морган, Рапино, а также двукратная олимпийская чемпионка вратарь Хоуп Соло.

Однако ответа от федерации не последовало, и в марте текущего года все 28 футболисток американской сборной подали исковое заявление. В нём они обвинили федерацию в «узаконенной дискриминации по половому признаку».

При этом претензии девушек касались не только зарплаты, но и некоторых других аспектов. Так, они объяснили, что должны проводить больше матчей, чем мужская сборная страны, поскольку демонстрируют лучшие результаты.

Также футболистки посетовали на то, что получают худшую медицинскую помощь, чем мужчины, и порой испытывают проблемы с логистикой.

Чем закончится данная судебная тяжба, пока неизвестно, но очередной успех сборной США на чемпионате мира только добавил футболисткам сторонников в их борьбе за свои права.

Тем более что звёздно-полосатые действительно являются одной из самых титулованных команд в женском футболе. Они по четыре раза выигрывали первенство планеты и Олимпийские игры. Мужчины же отметились лишь бронзой далёкого чемпионата мира в 1930-м и двумя комплектами наград ОИ ещё на заре XX века.