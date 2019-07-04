«Это был мерзкий поступок»: как футболистка сборной США оскорбила Англию на чемпионате мира

В полуфинале женского чемпионата мира Англия уступила США со счётом 1:2. Победный гол забила американка Алекс Морган. После этого девушка продемонстрировала неоднозначный жест — будто пьёт из чашки. Болельщики обвинили её в провокации. Они посчитали, что спортсменка намекнула на Бостонское чаепитие, с которого началась американская революция и война за независимость с метрополией. В Федерации футбола США подтвердили, что Морган сделала отсылку к событиям 1773 года. А экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поздравила команду «с этой чашкой чая».

Победный гол и провокационный жест

Полуфинальный матч женского чемпионата мира между сборными Англии и США получился богатым на события, но после игры болельщики обсуждали в основном не забитые мячи и опасные моменты, а празднование победного гола в исполнении форварда американской команды Алекс Морган.

Отличившись на 31-й минуте, она поднесла пальцы к губам и будто бы отпила из воображаемой чашки.

В результате мяч Морган, как уже говорилось, оказался победным, а «звёздно-полосатые», действующие обладатели трофея, в очередной раз пробились в финал. Англичанки же потерпели досадное поражение.

Неудивительно, что после финального свистка британские болельщики раскритиковали американскую футболистку. По их мнению, спортсменка намекнула на Бостонское чаепитие, которое положило начало борьбе американских колоний за независимость от Великобритании.

16 декабря 1773 колонисты в знак протеста против действий метрополии сбросили в Бостонскую гавань груз с чаем, принадлежащий Английской Ост-Индской компании. С этих событий началась Американская революция.

Кроме того, примечательно, что Морган продемонстрировала свой жест за два дня до Дня независимости США, который отмечается 4 июля.

«Это объявление войны»

Неудивительно, что в Англии многие осудили поступок американки. Футболистка британской команды Лиан Сандерсон назвала действия соперницы мерзкими.

«Я могу ошибаться, но помимо прочего Морган намекнула на нашу традицию пить чай. Я вот не люблю чай ...Поступок Морган был просто мерзким», — возмутилась спортсменка.

А британский актёр и телеведущий Пирс Морган заявил, что американка оскорбила всех английских болельщиков.

«Это объявление войны. Когда мы выиграем у Америки, надеюсь, что в ответ на её жест одна из наших футболисток съест «Биг Мак» с большой картошкой», — написал актёр в Twitter.

В США также не все поддержали футболистку. В частности, журналистка американского Fox News Марта Маккалум назвала действия Морган провокацией и подчеркнула, что в спорте нет места политике.

Впрочем, некоторые отнеслись к поступку Алекс с юмором. Например, журналист London Evening Standard Бен Хэйворд посоветовал подписчикам не реагировать на произошедшее столь эмоционально.

«Алекс Морган продемонстрировала, пожалуй, наименее оскорбительную насмешку над какой-либо нацией из всех, которые когда-либо устраивали на футбольном поле. Чашечку чая кому-нибудь? Мы любим это», — написал Хэйворд.

Alex Morgan with perhaps the least-offensive mocking of a nation ever seen on a football field. Cup of tea anyone? Love it. #ENGUSA#FIFAWWCpic.twitter.com/0TOOQoLK4d — Ben Hayward (@bghayward) 2 июля 2019 г.

Другие болельщики вовсе не заметили политического подтекста и отметили, что Морган могла изобразить, например, выкуривание сигареты.

Сама спортсменка в социальных сетях высказалась о произошедшем достаточно пространно, но не стала оправдываться.

Отметим, что 2 июля у футболистки был день рождения.

«Эта команда особенная. Спасибо за поздравления. Спасибо за качающийся стадион. Спасибо, что продолжаете верить в нас. И за этот самый чай», — написала Морган.

This team is special. Thanks for the bday love. Thanks for the rocking stadium. Thanks for continuing to believe with us. And that’s the tea. — Alex Morgan (@alexmorgan13) 2 июля 2019 г.

Однако все вопросы снял пост в официальном аккаунте Федерации футбола США в соцсетях. Там объяснили, что именно имела в виду нападающая.

«Номер тринадцать забил мяч Англии в свой день рождения. В память о тех 13 колониях. Это и есть тот самый чай. Вперёд, Алекс», — написали в соцсетях.

Речь идёт о 13 колониях, которые в 1776 году подписали Декларацию независимости.

Американскую сборную поддержала и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон.

«Поздравляю сборную США с этим чаем! Вперёд к финалу», — написала Клинтон.

Congrats to the #USWNT for earning that tea. On to the final! 🇺🇸 pic.twitter.com/nI8HoMjN1D — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 2 июля 2019 г.

Обвинения в расизме и выпад против Трампа

Нынешний чемпионат мира весьма богат на политические скандалы. Так, ранее жёстким высказыванием отметилась ещё одна футболистка «звёздно-полосатых» Меган Рапино. Она заявила, что «не придёт в чёртов Белый дом, если выиграет чемпионат мира». В ответ президент Дональд Трамп посоветовал спортсменке сначала добиться поставленной цели.

«Я большой фанат сборной США и женского футбола, но Меган должна сначала выиграть, а потом говорить. Рапино не может не уважать нашу страну, Белый дом и флаг, особенно после того, как столько всего было сделано для неё и команды. Гордись флагом, который носишь на форме», — написал Трамп в Twitter.

А ранее камерунские футболистки обвинили организаторов в расизме. Они остались недовольны работой судьи в матче 1/8 финала с Англией (0:3) и в перерыве даже грозились не выйти на поле. В результате команда отказалась от бойкота лишь после уговоров официальных лиц ФИФА.

Позже англичане жёстко раскритиковали поведение футболисток. В частности, главный тренер «Трёх львов», в прошлом известный футболист Фил Невилл заявил, что не испытывает жалости к сопернику.

«Ни я, ни мои подопечные не получили удовольствия от игры. Мы были невероятно сконцентрированы, а кадры с действиями африканок разойдутся по всему миру, их увидят молодые игроки. Это неправильно. Моя дочь тоже хочет заниматься футболом, а посмотрев матч, она подумает: «Нет, я лучше буду играть в нетбол», — заявил Невилл.