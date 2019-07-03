Сборная США стала первым финалистом женского чемпионата мира по футболу

В первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу среди женских команд, который проходит во Франции, сборная США обыграла команду Англии со счётом 2:1.

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Забитыми мячами в составе американок отметились нападающие Кристен Пресс и Алекс Морган. В финале женского ЧМ, который запланирован на воскресенье, 7 июля, сборная США сыграет либо с командой Нидерландов, либо со Швецией. Американки являются действующими чемпионками мира и выиграли три из семи проводившихся ранее первенств планеты, а по итогам остальных четырёх входили в тройку призёров. Ранее определились все участники плей-офф Кубка африканских наций по футболу.