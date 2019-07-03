Определились все участники плей-офф футбольного Кубка африканских наций

По результатам матчей заключительного, третьего, тура группового раунда Кубка африканских наций определились все 16 команд, которые примут участие в плей-офф турнира.

Ими стали сборные Египта, Уганды, Мадагаскара, Нигерии, Алжира, Сенегала, Марокко, Кот-д’Ивуара, Мали, Туниса, Ганы и Камеруна, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также команды Гвинеи, Демократической Республики Конго, Бенина и Южно-Африканской Республики как показавшие лучшие результаты среди сборных, финишировавших третьими.

На стадии 1/8 финала, матчи которой состоятся 5-8 июля, между собой сыграют:

Уганда — Сенегал;

Марокко — Бенин;

Мадагаскар — ДР Конго;

Гана — Тунис;

Мали — Кот-д’Ивуар;

Алжир — Гвинея;

Нигерия — Камерун;

Египет — ЮАР.

Ранее сообщалось, что сборная Мали одержала победу над Анголой на Кубке африканских наций.