Определились все участники плей-офф футбольного Кубка африканских наций
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Ими стали сборные Египта, Уганды, Мадагаскара, Нигерии, Алжира, Сенегала, Марокко, Кот-д’Ивуара, Мали, Туниса, Ганы и Камеруна, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также команды Гвинеи, Демократической Республики Конго, Бенина и Южно-Африканской Республики как показавшие лучшие результаты среди сборных, финишировавших третьими.
На стадии 1/8 финала, матчи которой состоятся 5-8 июля, между собой сыграют:
Уганда — Сенегал;
Марокко — Бенин;
Мадагаскар — ДР Конго;
Гана — Тунис;
Мали — Кот-д’Ивуар;
Алжир — Гвинея;
Нигерия — Камерун;
Египет — ЮАР.
Ранее сообщалось, что сборная Мали одержала победу над Анголой на Кубке африканских наций.