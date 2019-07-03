Сборная Мали одержала победу над Анголой на Кубке африканских наций

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В матче заключительного, третьего, тура группового раунда Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте, сборная Мали обыграла команду Анголы со счётом 1:0.
Сборная Мали одержала победу над Анголой на Кубке африканских наций
  • © Gehad Hamdy/dpa
  • globallookpress.com

Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник Амаду Айдара, отличившийся на 37-й минуте.

В другом поединке тура в группе Е сборные Туниса и Мавритании не сумели определить сильнейшего — 0:0.

Набрав семь очков, сборная Мали заняла итоговое первое место в турнирной таблице своего квартета. Тунис с тремя баллами в активе стал вторым, Ангола с двумя финишировала третьей, а Мавритания с аналогичным показателем завершила основной раунд КАН-2019 на последнем, четвёртом месте группы Е.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко по футболу обыграла команду ЮАР и вышла в плей-офф Кубка африканских наций.

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