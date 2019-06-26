ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна по итогам матча с Англией на ЧМ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Футболистки сборной Камеруна остались недовольны решениями главного арбитра встречи Лианг Ким. Как сообщали СМИ, они отказывались выходить на поле после перерыва, а также обвинили официальных лиц ФИФА в расизме.
Сам матч завершился разгромной победой Англии со счётом 3:0.
Ранее глава ФИФА потребовал от Ирана разрешить женщинам посещать матчи сборной в квалификации на ЧМ-2022.