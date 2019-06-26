ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна по итогам матча с Англией на ЧМ

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) открыла разбирательство против женской сборной Камеруна из-за поведения игроков команды в матче 1/8 финала чемпионата мира с Англией.
ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна по итогам матча с Англией на ЧМ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Футболистки сборной Камеруна остались недовольны решениями главного арбитра встречи Лианг Ким. Как сообщали СМИ, они отказывались выходить на поле после перерыва, а также обвинили официальных лиц ФИФА в расизме. 

Сам матч завершился разгромной победой Англии со счётом 3:0.

Ранее глава ФИФА потребовал от Ирана разрешить женщинам посещать матчи сборной в квалификации на ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить