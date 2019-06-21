Глава ФИФА потребовал от Ирана разрешить женщинам посещать матчи сборной в квалификации на ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана (FFIRI) и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи национальной команды страны в рамках квалификации к чемпионату мира по футболу 2022 года.

Об этом Инфантино заявил в письме, адресованном главе FFIRI Мехди Таджу, текст которого приводит Associated Press.

Глава ФИФА потребовал принять необходимые меры до 15 июля.

«Я стал свидетелем настоящего прогресса. Были сделаны первые важные шаги, и меня сильно расстраивает, что за ними не последовали дальнейшие действия», — добавил Инфантино.

Квалификация на мировое первенство 2022 года стартует в сентябре 2019-го.

Ранее в оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара.