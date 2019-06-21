Глава ФИФА потребовал от Ирана разрешить женщинам посещать матчи сборной в квалификации на ЧМ-2022
- Reuters
Об этом Инфантино заявил в письме, адресованном главе FFIRI Мехди Таджу, текст которого приводит Associated Press.
Глава ФИФА потребовал принять необходимые меры до 15 июля.
«Я стал свидетелем настоящего прогресса. Были сделаны первые важные шаги, и меня сильно расстраивает, что за ними не последовали дальнейшие действия», — добавил Инфантино.
Квалификация на мировое первенство 2022 года стартует в сентябре 2019-го.
Ранее в оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара.