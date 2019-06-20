В оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара

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В оргкомитете чемпионата мира по футболу 2022 года прокомментировали появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что турнир может быть перенесён в другую страну в связи с коррупционным скандалом в Международной федерации футбола (ФИФА).
В оргкомитете ЧМ-2022 по футболу опровергли информацию о возможном переносе турнира из Катара
  • Стадион в столице Катара Дохе, построенный к ЧМ-2022 по футболу / © Yangyuanyong/Xinhua
  • globallookpress.com

«Катар и ФИФА по-прежнему готовятся к проведению ЧМ в 2022 году. К концу этого года у нас будет завершено строительство четырёх стадионов, а все объекты будут готовы к концу следующего года. Всё остаётся в силе», — цитирует представителя оргкомитета турнира ТАСС.

Слухи о возможном переносе ЧМ-2022 из Катара появились в СМИ после того, как во Франции в связи с расследованием дела о коррупции при выборе страны — хозяйки следующего мундиаля был задержал бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассмотрит возможность переноса ЧМ-2022 из Катара в другую страну.

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