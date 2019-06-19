СМИ: ФИФА рассмотрит возможность лишения Катара проведения ЧМ-2022

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Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит возможность лишить Катар проведения чемпионата мира 2022 года после задержания экс-главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини.
СМИ: ФИФА рассмотрит возможность лишения Катара проведения ЧМ-2022
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал TNT Sports.

18 июня 63-летний Платини был задержан в пригороде Парижа в связи с расследованием дела о коррупции относительно присуждения Катару права проведения чемпионата мира по футболу 2022 года.

Платини был выбран на должность президента УЕФА в 2007 году. В 2015-м он был отстранён от выполнения обязанностей, а впоследствии дисквалифицирован на восемь лет по обвинению в коррупции. В мае 2016 года срок отстранения француза от футбольной деятельности был сокращён до четырёх лет.

Ранее сообщалось, что Платини освобождён из-под стражи после дачи показаний.

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